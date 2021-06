Fauci sur la sellette alors que des courriels révèlent ses mensonges

Analyse du Dr Joseph Mercola F – Le 9 juin 2021



L'histoire en un coup d'œil



Le Dr Anthony Fauci - dont l'expertise a été considérée comme indiscutable par les médias grand public depuis le début de la pandémie de COVID-19 - est maintenant confronté à une surveillance et à des critiques croissantes, car des courriers obtenus grâce à une demande de loi sur la liberté d'information révèlent qu'il a menti à la fois au public et au Sénat américain sur un certain nombre de questions.



Les courriels montrent que Fauci a soutenu le type de recherche dangereuse qui a probablement créé la pandémie de COVID-19, et qu'il a aidé à dissimuler la théorie de l'origine d'un laboratoire.

Fauci, jusqu'à très récemment, a exclusivement promu la théorie de l'origine naturelle. Nous découvrons aujourd'hui qu'il a contribué à la rédaction d'un article paru dans Nature Medicine qui est venu étayer l'ensemble de la théorie de l'origine naturelle, tout en étant informé du fait qu'il y avait des indications que le virus avait des caractéristiques modifiées.



Les documents FOIA montrent également que Fauci a menti sur le fait que les masques étaient une forme de protection efficace.



Fauci n'a pas non plus reconnu que l'immunité naturelle est acquise lors de la guérison du COVID-19, ce qui rend la vaccination complètement inutile, et il ne s'est pas encore opposé aux recommandations de vacciner les patients guéris du COVID-19, même s'ils sont immunisés et semblent être plus enclins à subir les dommages du vaccin.



L'auréole de Saint Antoine se ternit et devient de plus en plus tordue. Le Dr Anthony Fauci - dont l'expertise médicale a été considérée comme indiscutable par les médias grand public depuis le début de la pandémie de COVID-19 - fait maintenant l'objet d'une surveillance et de critiques croissantes, car la correspondance obtenue par Buzzfeed dans le cadre d'une demande au titre de la loi sur la liberté d'information (FOIA) révèle qu'il a menti à la fois au public et au Sénat américain sur un certain nombre de questions.



Les courriels ont été rendus publics aux premières heures de la matinée du 2 juin 2021. Les 3 234 pages d'e-mails se trouvent sur Document Cloud.1 Les médias se sont rués sur cette publication, chaque journaliste proposant sa propre version des retombées possibles de ces e-mails.



Dans la vidéo ci-dessus2, l'animateur de "The Next Revolution", Steve Hilton, explique comment Fauci et le directeur du National Institute of Health, le Dr Francis Collins, ont tous deux menti à plusieurs reprises sur les origines du SRAS-CoV-2.



Fraude totale



Dans un monologue sans retenue, mercredi 2 juin 2021, l'animateur de Fox News Tucker Carlson (ci-dessus) a demandé une enquête criminelle sur Fauci à la suite de la publication de milliers de courriels, échangés dans les premiers jours de la pandémie entre Fauci et de nombreuses personnes, dont Mark Zuckerberg de Facebook et le milliardaire Bill Gates.

Carlson a critiqué Fauci pour ce qu'il a qualifié de "fraude totale", qui devrait donner lieu à une enquête criminelle. Après l'avoir accueilli dans de nombreux bulletins d'information de Fox, dont celui de Carlson, les courriels montrent que Fauci n'est "qu'un autre bureaucrate fédéral sordide - profondément politique et souvent malhonnête", a déclaré Carlson.



Pire encore, les courriels impliquent Fauci "dans la pandémie même qu'il était chargé de combattre". Alors que Fauci a nié avoir financé la recherche sur les gains de fonction, les courriels révèlent maintenant qu'il a effectivement soutenu "les expériences grotesques et dangereuses qui semblent avoir rendu COVID possible", a déclaré Carlson, ajoutant que les courriels sont si accablants que "rétrospectivement, cela ressemble beaucoup à un parjure."



Le sénateur Rand Paul est apparemment d'accord. Dans une récente interview à Fox News (ci-dessous), Paul a déclaré que les courriels publiés révèlent une "image troublante" qui "devrait exclure [Fauci] du poste qu'il occupe".



Fauci a menti sur le fait qu'il ne finançait pas la recherche sur les gains de fonction



Certains des courriels montrent que Fauci, au début de 2020, s'inquiétait du fait que les Américains puissent penser que le virus provenait de l'Institut de virologie de Wuhan (WIV) en Chine. Pourquoi s'en inquiéterait-il ? Comme l'a noté Carlson, cela est parfaitement logique s'il savait qu'il avait financé la recherche même qui semblait maintenant être la source de la pandémie.



Le 31 janvier 2020, Kristian Andersen, virologue à l'Institut de recherche Scripps en Californie, a envoyé un courriel à Fauci indiquant que "les caractéristiques inhabituelles du virus ne représentent qu'une très petite partie du génome (<0,1 %) et qu'il faut donc examiner de très près toutes les séquences pour voir que certaines des caractéristiques semblent (potentiellement) avoir été modifiées."



Il a ensuite écrit que lui et son équipe "trouvent tous que le génome ne correspond pas aux attentes de la théorie de l'évolution." Il est intéressant de noter qu'environ six semaines plus tard, Andersen a publié un article dans lequel lui et son équipe insistaient sur le fait que le virus ne pouvait pas avoir été créé dans un laboratoire. J'en dirai plus à ce sujet plus tard, car la cachette d'emails révèle également que Fauci a participé à la création de cet article. Par ailleurs, quatre jours après la publication des courriels, Andersen a supprimé tout son compte Twitter3.



Le lendemain, Fauci a envoyé un courriel urgent au Dr Hugh Auchincloss, le principal directeur adjoint des Instituts nationaux des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), intitulé "IMPORTANT". "Il est essentiel que nous parlions de cet AM", a écrit Fauci. "Gardez votre téléphone portable allumé ... Lisez ce document ainsi que l'e-mail que je vais vous transmettre maintenant. Vous aurez des tâches à accomplir aujourd'hui.



En pièce jointe du courriel se trouvait un fichier intitulé "Baric, Shi et al - Nature medicine - SARS Gain of function.pdf". Ce document a été rédigé par Ralph Baric, Ph.D., un virologue américain, et Shi Zhengli, une chercheuse du l'institut de virologie de Wuhan spécialisée dans les coronavirus de chauve-souris.



Le 11 mai 2021, Fauci a témoigné devant la commission sénatoriale de la santé, de l'éducation, du travail et des pensions.4 Au cours d'un échange avec le sénateur Rand Paul, Fauci a insisté sur le fait que "les NIH n'ont jamais financé et ne financent pas actuellement la recherche sur le gain de fonction à l'Institut de virologie de Wuhan". Il a également insisté sur le fait que Baric ne s'engage pas dans la recherche sur les gains de fonction. C'est ce même Baric dont Fauci a envoyé le document à Auchincloss, clairement marqué comme "SARS gain-of-function".



Comme nous l'avons vu dans "The Biggest Flip-Flop Ever - Who's Going to Jail ?", le type de recherche que Fauci a financé a longtemps été appelé gain de fonction, mais il essaie maintenant de redéfinir ce que recouvre ce terme.



Comme l'a noté Carlson dans son rapport du 2 juin 2021, les plateformes de médias sociaux ont agressivement censuré et supprimé les comptes de personnes pour le "crime" d'avoir évoqué la possibilité que le SRAS-CoV-2 soit une création de laboratoire qui s'est échappée, et elles l'ont fait en grande partie sur la foi de Fauci lui-même. Fauci a dit que ce n'était pas le cas, et c'est devenu l'évangile répété par les vérificateurs de faits partout.



Maintenant, tout d'un coup, il semble y avoir eu une volte-face coordonnée. La question est de savoir pourquoi ils nous ont menti pendant si longtemps. Dans le reportage vidéo ci-dessus, Carlson révèle une partie de la réponse : Les scientifiques avaient peur de perdre leur financement, financement qui, soit dit en passant, provient des contribuables américains.



Fauci a menti sur l'origine du virus



Lors d'un point presse de la Maison Blanche, le 17 avril 2020, Fauci a de nouveau menti, lorsqu'il a déclaré que la science était "totalement cohérente avec un saut d'un animal à un humain". Pourtant, "ce qu'il a affirmé comme étant connu de manière concluante ne pouvait pas être connu", souligne Carlson.



Deux jours après ce point de presse, le président de l'EcoHealth Alliance, Peter Daszak, Ph.D., a écrit à Fauci pour le remercier de l'aide qu'il a apportée pour détourner la théorie de l'origine en laboratoire. Voici l'email :



"En tant que chercheur principal de la subvention R01 publiquement ciblée par les journalistes de Fox News lors de la conférence de presse présidentielle d'hier soir, je voulais juste dire un merci personnel au nom de notre personnel et de nos collaborateurs, pour avoir publiquement pris position et déclaré que les preuves scientifiques soutiennent une origine naturelle pour le COVID-19 à partir d'un saut de la chauve-souris vers l'homme, et non pas un rejet de laboratoire de l'Institut de virologie de Wuhan."



Qui est Daszak ? Il n'est autre que l'intermédiaire entre le NIAID/NIH de Fauci et le WIV.

EcoHealth Alliance a reçu plusieurs subventions du NIH pour des millions de dollars impliquant des recherches sur les gains de fonction sur les coronavirus, qui ont ensuite été confiées à Zhengli et à d'autres personnes du WIV. Ainsi, Daszak avait certainement des raisons de vouloir détourner l'attention de la théorie de la fuite du laboratoire.



Il était également bien conscient du risque que représentait cette recherche. En 2015, il est intervenu lors d'un séminaire des Académies nationales des sciences sur la réduction des risques liés aux maladies infectieuses émergentes, mettant en garde contre le danger d'expérimenter sur des "souris humanisées "5, c'est-à-dire des souris de laboratoire génétiquement modifiées pour porter des gènes, des cellules ou des tissus humains.



La même année, M. Daszak a également publié un article dans lequel il mettait en garde contre la possibilité d'une pandémie mondiale résultant d'un incident de laboratoire et soulignait que "les risques étaient plus grands avec le type de recherches sur la manipulation des virus menées à Wuhan "6.



Le 2 janvier 2020, il a envoyé un tweet annonçant qu'il avait réussi à isoler des coronavirus du SRAS "qui se lient aux cellules humaines en laboratoire", et que les travaux d'autres scientifiques montrent que certains de ces virus ont un potentiel pandémique car ils peuvent infecter des souris humanisées.7



Pourtant, dès le départ, M. Daszak a fait tout ce qu'il pouvait pour dissiper toute discussion sur le fait que le SRAS-CoV-2 était tout sauf naturel. Il a déclaré publiquement qu'il considérait la théorie de l'origine en laboratoire comme " une pure baliverne "8,9.



Il a également été le maître d'œuvre de la publication d'une déclaration scientifique parue dans The Lancet10 condamnant ces enquêtes comme une " théorie du complot "11,12, déclaration sur laquelle se sont ensuite appuyés les médias pour " démystifier " les théories et les preuves montrant que le virus pandémique provenait très probablement d'un laboratoire.



Pour s'assurer de l'extinction de la théorie de la fuite en laboratoire, Daszak a été choisi pour faire partie de deux commissions distinctes chargées d'enquêter sur l'origine du SRAS-CoV-2, l'une par l'Organisation mondiale de la santé13 - qui, bien sûr, a rejeté d'emblée la théorie du laboratoire - et l'autre par The Lancet14.



La "main cachée" derrière la théorie de l'origine naturelle est révélée



Aujourd'hui, enfin, tous ces efforts pour dissimuler la vérité s'effondrent. Le rôle de Fauci dans la dissimulation devient également beaucoup plus clair. Dans le documentaire "Plandemic - Indoctornation", le Dr Meryl Nass a déclaré qu'il devait y avoir "une main cachée derrière l'article de Nature Medicine "15 qui a servi de base à la théorie de l'origine naturelle et zoonotique.



Cet article ne doit pas être confondu avec l'autre article de Nature Medicine cité précédemment, publié par Baric et Shi. L'article auquel Nass fait référence a été rédigé par Kristian Andersen, chercheur au Scripps, qui, en janvier 2020, a déclaré à Fauci que certaines des caractéristiques de la séquence génomique "(potentiellement) semblent fabriquées".



L'article d'Andersen intitulé "The Proximal Origin of SARS-CoV-2"16 - publié le 17 mars 2020 et coécrit par Andrew Rambaut, Ian Lipkin, Edward Holmes et Robert Garry - est devenu la "preuve" prééminente que le SRAS-CoV-2 avait une origine naturelle et ne pouvait pas provenir d'un laboratoire.



"Nos analyses montrent clairement que le SRAS-CoV-2 n'est pas une construction de laboratoire ou un virus manipulé à dessein", indique l'article.17 L es courriels permettent maintenant d'identifier qui était la "main cachée" derrière cet article. Il ne s'agit de personne d'autre que Fauci lui-même, le directeur du NIH, Collins, et Jeremy Farrar, directeur du Wellcome Trust.



Dans le courriel de la page 2 401, daté du 6 mars 2020, Andersen remercie Fauci, Collins et Farrar pour leurs "conseils et leur leadership" sur le document. Ses quatre co-auteurs sont en copie conforme, ainsi que le directeur de la communication du Salk Institute, Chris Emery.



Fauci, Collins et Farrar - Une équipe d'artistes de la dissimulation.



C'est énorme. "L'origine proximale du SRAS-CoV-2"18 était le fondement scientifique de la revendication de l'origine naturelle, et nous découvrons maintenant que Fauci lui-même a participé à sa création. Farrar et Collins sont également impliqués jusqu'au cou dans cette dissimulation.



Farrar a cosigné la déclaration scientifique publiée dans The Lancet19, qui s'est avérée avoir été orchestrée par Daszak, comme mentionné précédemment. Farrar a également participé à l'essai de solidarité de l'OMS20, qui a empoisonné des patients avec des doses toxiques d'hydroxychloroquine (HCQ). Dans cet essai, qui était clairement conçu pour prouver que l'HCQ était "dangereux", ils ont utilisé une dose cumulée de 8 800 mg sur 10 jours.



Pendant ce temps, les médecins du monde entier qui ont fait état de succès avec ce médicament utilisaient des doses standard d'environ 200 mg par jour pendant quelques jours seulement. Farrar, qui a passé 18 ans à la tête d'une unité de recherche clinique au Vietnam21, aurait (ou aurait dû) savoir que des doses aussi élevées de HCQ - un médicament anti-malaria largement utilisé - seraient toxiques.



Quant à Collins, il a favorisé la dissimulation en publiant un billet de blog du 26 mars 2020 22 dans lequel il affirmait que l'article d'Andersen dans Nature Medicine prouvait une origine naturelle, et d'ignorer les rumeurs contraires. De plus, après que Fauci ait tenté de manière peu convaincante de prétendre que le NIAID/NIH n'avait jamais financé de recherche sur les gains de fonction, Collins est venu à sa rescousse avec une déclaration publique du NIH23 dans laquelle il soutenait l'affirmation de Fauci.



Des courriels qui font l'effet d'une bombe sur ce que Fauci savait



Dans un rapport du 3 juin 2021, Carlson a passé en revue les apparitions "surréalistes" de Fauci dans les médias après la publication des e-mails. Pour ne citer qu'un exemple, il s'est tout simplement moqué de la question de savoir pourquoi une si grande partie d'un courriel particulier entre lui et Collins a été expurgée.



Dans la partie non expurgée, Collins avertit Fauci qu'une "théorie de la conspiration" sur l'origine du virus prend de l'ampleur. Pourquoi, exactement, cet e-mail a-t-il été rédigé ? Que disait le reste de l'email ? Fauci clame son ignorance en la matière, et les médias grand public le laissent s'en tirer à bon compte.



Lorsqu'un document est expurgé, une classification est attribuée, expliquant pourquoi certaines parties doivent rester secrètes, et dans ce cas, ces classifications sont en effet intéressantes. Les courriels expurgés entre Fauci et des personnes non gouvernementales telles que Zuckerberg et Daszak portent des codes tels que :24,25



(b)(4), qui fait référence à des informations susceptibles de nuire à l'application des technologies de pointe dans un système d'armement américain.



(b)(6), qui fait référence à des informations, y compris des informations de gouvernements étrangers, qui porteraient gravement atteinte aux relations entre les États-Unis et un gouvernement étranger, ou aux activités diplomatiques en cours des États-Unis.



(b)(7), qui fait référence aux informations qui compromettraient la capacité actuelle des fonctionnaires du gouvernement américain à protéger le président, le vice-président et les autres personnes protégées pour lesquelles des services de protection sont autorisés dans l'intérêt de la sécurité nationale.



Fauci a menti au sujet des masques



Les emails montrent également que Fauci a menti sur d'autres sujets, notamment les masques et les vaccins. Dans un courriel, Fauci explique que les masques chirurgicaux ne fonctionnent pas contre les virus parce que les virus passent à travers le matériel, ce qui est la vérité. Mais lorsqu'il s'agit de ses déclarations publiques sur les masques, Fauci a menti à répétition.



Il a commencé par dire que les Américains ne devraient pas les porter parce qu'ils n'offrent que peu ou pas de protection - ce qui est vrai - et que les avantages sont surtout d'ordre psychologique, car ils peuvent vous faire sentir plus en sécurité. Puis il a changé d'avis, exhortant tout le monde à porter un masque en permanence. Lorsqu'il a été interrogé sur cette volte-face, il a déclaré avoir menti sur l'inefficacité des masques parce qu'il voulait s'assurer qu'il y en aurait suffisamment pour les travailleurs de première ligne.



En réalité, il a menti à propos du mensonge, car il disait la vérité la première fois. Mais depuis, tout n'a été qu'un mensonge après l'autre. Un masque n'était même pas suffisant. Fauci a commencé à en recommander deux. Puis il a insisté sur le fait que les gens devaient continuer à les porter même après avoir été vaccinés. Il n'y a aucune justification scientifique à cela, et Fauci le sait.

Fauci n'a toujours pas dit la vérité sur l'immunité naturelle

Fauci a également été malhonnête sur la nécessité de la vaccination COVID-19. Début mars 2020, un ancien fonctionnaire d'Obama a envoyé un e-mail à Fauci pour lui demander si les personnes qui se remettent du COVID-19 peuvent s'attendre à être immunisées par la suite. Fauci a répondu : "Aucune preuve à cet égard, mais on peut supposer que leur immunité est substantielle après l'infection".

Ici, il est assez sûr de faire des hypothèses parce que c'est un fait médical bien établi que lorsque vous vous remettez d'une infection virale, vous êtes immunisé, et cette immunité peut être à vie dans de nombreux cas. Il serait tout à fait inhabituel que l'immunité ne soit pas acquise après la guérison d'une infection virale. Comme l'a noté M. Carlson, le fait qu'une immunité robuste se manifeste après l'épisode COVID-19 a également été confirmé par des études menées au cours de l'année écoulée.

Maintenant, si vous avez une immunité naturelle contre une maladie, vous n'avez pas besoin d'être vacciné. Un point c'est tout. Pourtant, jusqu'à ce jour, Fauci n'a jamais admis cela publiquement, et il ne s'est pas opposé publiquement aux recommandations de vacciner les personnes qui se sont rétablies du COVID-19, même si des preuves suggèrent que ces personnes ont un risque plus élevé d'être blessées par le vaccin. Même ceux qui peuvent prouver qu'ils ont des anticorps ne sont pas exclus de la campagne de vaccination.

Fauci a essayé de faire dérailler la Floride

D'autres courriels de mars 2020, discutés dans The Beltway Report26, montrent que Fauci a également promis de faire pression sur le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, pour qu'il ferme des gymnases, des bars et des plages.

Le destinataire de cet échange d'e-mails était un spécialiste du VIH de Floride nommé Doug Brust, qui a écrit : " Je suis le médecin du VIH ici. Je le suis... Je mets ma vie en jeu pour que les gens puissent aller faire de la musculation, boire de la bière, manger un hamburger et bronzer." En réponse, Fauci a écrit, en partie :27

"En ce qui concerne les bars et les plages, j'ai crié à la télévision 2 à 5 fois par nuit pour dire à la jeune génération de commencer à prendre cela au sérieux ... Je suis très surpris que le Gov. DeSantis n'ait pas complètement fermé les bars, même s'ils servent de la nourriture. Uniquement les plats à emporter. J'en parlerai à la réunion du groupe de travail demain."

La sortie du livre de Fauci a été repoussée en raison des réactions négatives

Compte tenu du déclin rapide du pouvoir de star de Fauci, son livre, "Expect the Unexpected : Ten Lessons on Truth, Service, and the Way Forward", dont la sortie était prévue en novembre 2021, a été retiré d'Amazon et de Barnes & Noble. Nous avons trouvé une copie archivée de l'annonce originale d'Amazon, mais même la version en cache a disparu en une semaine. Si vous cherchez le livre sur l'un de ces sites, vous ne le trouverez pas. Comme rapporté par Just the News le 2 juin 2021:28

"La suppression du livre fait suite à la réaction des critiques qui ont accusé Fauci de tirer profit de la pandémie mortelle dont il a supervisé la réponse aux États-Unis.

Parmi ceux qui critiquent Fauci, on trouve Joe Concha, collaborateur de la chaîne Fox News, qui l'a comparé au gouverneur démocrate de New York, Andrew Cuomo, lequel a signé un contrat à sept chiffres pour son livre qui raconte ses actions durant la pandémie, lesquelles ont entraîné un nombre élevé de décès parmi les personnes dépendantes en résidences.

« Si vous regardez à nouveau les chiffres, vous avez Cuomo, un fonctionnaire du gouvernement qui a profité d'une pandémie. », a déclaré Concha, également journaliste pour le journal The Hill. Maintenant, nous avons Fauci qui le fait aussi. Je pense que c'est consternant.

Greg Price, rédacteur du Daily Caller, a critiqué Fauci pour avoir "publié un livre et être devenu l'employé du gouvernement fédéral le mieux payé alors que vous avez perdu votre entreprise et que vos enfants n'ont pas été scolarisés pendant un an".

La vérité peut mettre du temps à faire surface, mais à la fin, elle finit généralement par percer. Et cela semble être le cas ici. La vérité sur la théorie de la fuite en laboratoire - à savoir qu'il s'agit en fait de la plus plausible et non d'une fausse piste - apparaît maintenant un peu partout. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous se souviennent que nous diffusons cette information depuis le début de l'année dernière.

Même Vanity Fair29 a publié un article détaillé sur le drame. La théorie qui, il y a quelques semaines à peine, était considérée comme une théorie de la conspiration démystifiée, si tant est qu'elle soit reconnue, reçoit maintenant l'attention qu'elle aurait dû recevoir, et qu'elle aurait probablement reçue depuis le début, si Fauci et ses co-conspirateurs n'avaient pas été là. Cette affaire devrait montrer une chose, à savoir que les "théories du complot" ne sont pas automatiquement fausses.

