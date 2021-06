Le Dr Paul Alexander : le traitement précoce des personnes âgées dans les maisons de retraite réduit de plus de 60 % le taux de mortalité lié au COVID-19

TrialSite Staff 7 juin 2021

https://trialsitenews.com/dr-paul-alexander-on-treating-the-elderly-early-on-in-nursing-homes-reduces-covid-19-death-rate-by-over-60/

Un groupe d'éminents chercheurs et médecins, dont certains participent réglementairement à TrialSite, a récemment publié un article dans Medical Hypothesis intitulé "Early Multidrug Treatment of SARS-CoV-2 Infection (COVID-19) and Reduced Mortality Among Nursing Home Residents", qui souligne l'importance des résultats d'un traitement précoce dans les maisons de retraite.

En Amérique du Nord, comme ailleurs, la rage de cette pandémie a semé la mort chez les personnes âgées à des niveaux horribles, car la progression de l'agent pathogène se manifeste plus intensément chez les personnes âgées avec une réplication virale accélérée et une progression de la maladie, y compris une tempête de cytokines et des lésions endothéliales avec thrombose. Le Center for Disease Control and Prevention (CDC) reconnaît la gravité du risque de COVID-19 associé à l'âge seul. Par exemple, 8 décès sur 10 dus au COVID-19 en Amérique concernent des personnes âgées de 65 ans et plus. Bon nombre de ces décès sont survenus dans des établissements de soins de longue durée (maisons de repos), tant en Amérique qu'au Canada, où, dans ce dernier cas, les observateurs ont qualifié la situation de "honte nationale".

Bien qu'il y ait quelques exceptions en Amérique où des traitements précoces impliquant de l'ivermectine ou de l'hydroxychloroquine, par exemple, ont été administrés, peu de nos personnes âgées ont reçu des soins thérapeutiques dès l'apparition de l'infection par le SRAS-CoV-2 parce que les autorités sanitaires n'ont accepté aucune donnée provenant d'études existantes. Elles ont plutôt choisi d'investir des milliards de dollars des contribuables dans la mise au point de vaccins, en plus de thérapeutiques hautement expérimentales, telles que les thérapies par anticorps monoclonaux dont les voies de prescription sont étroites.

Mais ces prestigieux chercheurs, dont les docteurs Peter McCullough, Paul Alexander, Robin Armstrong, Howard Risch, George Fareed et Howard Tenenbaum, ainsi que d'autres, font état de données positives concernant des stratégies multithérapeutiques qui ont permis de réduire la mortalité de plus de 60 %. Pourquoi les grandes plateformes médiatiques ne partagent-elles pas ces informations avec le public ? Ce qui suit est un résumé de l'étude et une contribution approfondie de l'un de ses auteurs, le Dr Paul E. Alexander de l'Université McMaster.

Ces médecins ont cru fermement à leur obligation, le serment d'Hippocrate, de placer le patient au-dessus de tout, au-dessus de la politique, de l'argent et des luttes scientifiques. Mais malheureusement, la société n'est pas aussi gentille ou sensible à une telle éthique. La bataille pour la réorientation des médicaments existants en combinaison avec un régime antiviral afin de réduire les taux de mortalité a ressemblé à une guerre totale, une histoire à la David et Goliath où ces médecins, David, ont affronté un établissement géant alimenté par l'argent, le pouvoir et le prestige.

L'étude

Tout en consacrant un temps considérable aux patients, nombre de ces médecins et chercheurs ont travaillé 24 heures sur 24, étudiant, faisant des recherches et, finalement, rendant compte de leurs conclusions. Dans ce cas précis, ils ont trouvé neuf études ou rapports de cas réels de situations où le personnel d'une maison de retraite a utilisé une polychimiothérapie comprenant l'hydroxychloroquine avec un ou plusieurs anti-infectieux, des corticostéroïdes et des agents antithrombotiques pour traiter des personnes âgées dans une maison de retraite sans hospitalisation, comme cela a été rapporté récemment dans la revue Medical Hypothesis.

Selon les résultats, ces polychimiothérapies ont permis de réduire de plus de 60 % le taux de mortalité des personnes âgées à haut risque, les chercheurs suggèrent que "le traitement empirique précoce des personnes âgées par COVID-19 dans le cadre d'une maison de soins infirmiers (ou d'autres environnements similaires regroupant des résidents/patients âgés) a une probabilité raisonnable de succès et une sécurité acceptable."

Un expert passionné, engagé et dévoué

Le Dr Alexander, l'un des auteurs principaux, a travaillé à l'OMS/OPS en tant que consultant pour COVID-19, ainsi qu'en tant que conseiller principal à l'U.S. Health and Human Services (HHS) au sein de la précédente administration Trump. Il a apporté à l'étude une formation approfondie en épidémiologie, en médecine fondée sur les preuves et en méthodologie de recherche, acquise à l'Université de Toronto, à Oxford et à l'Université McMaster.

TrialSite a pu s'entretenir avec le Dr Alexander au sujet de cet article récemment publié. Il admet que lui-même n'a pas vraiment compris tous les avantages d'un traitement ambulatoire précoce avant d'être encadré et d'étudier de manière agressive sous la direction des leaders de cette approche de traitement précoce.

Il déclare : " Pour vraiment comprendre ce qui se passait et apprécier les avantages de la réduction des hospitalisations et des décès chez les personnes COVID positives vulnérables, il faut lire, écouter et faire partie de l'état d'esprit de pionniers comme les docteurs Harvey Risch, Peter McCullough, Vladimir Zelenko et Pierre Kory. La réalité est que le SRAS-CoV-2 et la maladie COVID-19 qui en résulte se sont répandus dans le monde entier et ont provoqué de nombreuses hospitalisations et des décès. Que vous soyez dans les nations occidentales les plus riches des États-Unis et du Canada ou dans les nations moins favorisées et moins dotées en ressources des îles des Caraïbes où je suis né. "

La zone de danger du COVID-19

Le Dr Alexander a déclaré à TrialSite que "la bonne nouvelle est que le COVID épargne nos enfants contrairement à la grippe, mais il est sauvage pour les personnes âgées à haut risque et même pour les personnes plus jeunes mais à haut risque, y compris celles qui sont obèses".

Si ce sont les avantages et les perspectives économiques que je voyais se concrétiser sous l'administration Trump pour les minorités qui m'ont permis d'accepter de servir lors de l'émergence de la pandémie, j'ai été consterné par le poids des décès dans les maisons de retraite, les établissements de soins de longue durée et les établissements de vie assistée (milieux regroupés).

J'étais particulièrement conscient de la morbidité et de la mortalité vicieuses qui s'accumulaient pour les minorités et les personnes de statut socioéconomique inférieur dans ces lieux de rassemblement en raison de la COVID et j'ai vu le lourd fardeau qui pesait sur les Afro-Américains et les minorités et l'échec des organismes de santé publique (l'administration précédente et l'actuelle) à endiguer les décès."

Il fallait faire quelque chose

Le chercheur canadien poursuit :

"Je n'arrivais tout simplement pas à comprendre et je suis devenu très indigné lorsque j'en ai appris davantage sur les avantages de traitements simples, rentables, disponibles et sûrs qui étaient déjà utilisés pour d'autres maladies depuis des décennies (des médicaments qui pourraient être utilisés efficacement comme antiviraux pour arrêter la réplication virale à un stade précoce afin que le COVID n'évolue pas vers la phase de 'cytokine' hyper-immune pulmonaire dysrégulée/ARDS).

Une combinaison séquencée de thérapie antivirale, d'immunomodulation et de thérapie antiplaquettaire/antithrombotique, avec en toile de fond des nutraceutiques ( ndt : aliments qui soignent) tels que les vitamines D et C. J'ai appris personnellement le succès du traitement auprès de centaines de médecins traitant des dizaines de milliers de patients aux États-Unis et dans le monde entier et j'ai été choqué par l'efficacité du traitement précoce et j'ai pensé que nous devions avoir cela partout pour sauver des vies."

Un manquement au serment d'Hippocrate

Il a fait part à TrialSite d'une colère justifiée à l'égard de l'establishment médical et des médecins, qui semblent manquer de courage, ne pas se fier à leur instinct clinique et ne pas exercer leur jugement clinique et leur pouvoir discrétionnaire pour traiter les personnes à haut risque, mais les renvoyer chez elles pour attendre que leur état s'aggrave.

Le Dr Alexander a souligné : "J'ai parlé à de nombreux cliniciens qui m'ont dit qu'ils avaient peur des lourdes répercussions sur leur carrière s'ils étaient traités rapidement, que leurs subventions de recherche seraient supprimées et que leur poste serait supprimé dans l'institution universitaire ou l'hôpital, etc. Il est répréhensible que de bons médecins soient traités de la sorte alors qu'ils essaient de faire de leur mieux pour leurs patients.

La réalité est que les poumons des gens tombent en panne non pas parce que le virus est là, mais parce que des caillots sanguins sont là et avec un traitement précoce, nous pouvons sauver des vies pour prévenir les séquelles de la phase terminale."

Le traitement précoce est essentiel, mais la pression exercée est de type autoritaire.

Selon le Dr Alexander, les médecins disposent d'une fenêtre de deux semaines avec le COVID. S'ils interviennent au début des séquelles (dans la phase initiale de réplication virale des trois phases du COVID) lorsque les symptômes commencent à se manifester (lorsque la personne se trouve à son domicile ou dans une maison de retraite), ils pourraient réduire considérablement le risque d'hospitalisation et de décès (jusqu'à 85 à 90 %), mais ils ont les mains liées par les bureaucraties et leurs licences sont menacées s'ils utilisent le traitement précoce.

Il suggère : "Pourquoi laisser quelqu'un attendre deux semaines pour que son état s'aggrave chez lui ou dans une maison de retraite, alors que vous pouvez améliorer considérablement ses chances de survie en utilisant rapidement des médicaments bon marché, sûrs et efficaces, qui sont déjà disponibles et approuvés ? Quelque chose d'autre que la science continue à jouer ici."

Les populations à risque comprennent les personnes mal desservies et sous-représentées

Des informations de service public simples, telles que la nécessité de gérer le poids corporel et les suppléments quotidiens de vitamine D, étaient absentes et continuent de l'être, et cela aurait pu sauver des vies dans les populations minoritaires qui sont déficientes en une vitamine essentielle au fonctionnement de leur système immunitaire, a partagé le Dr Alexander avec le TrialSite. Il estime que l'absence de cette offre représente une véritable tragédie.

"Je sais que la rapidité et la nature hautement transmissible du SRAS-CoV-2 ont limité la conception et la réalisation d'essais thérapeutiques définitifs, randomisés et contrôlés, en dehors de la clinique ou de l'hôpital. Mais il s'agissait et il s'agit toujours d'une urgence et, en l'absence de résultats d'essais cliniques, les médecins doivent utiliser ce qu'ils ont appris sur la physiopathologie de l'infection par le SRAS-CoV-2 pour déterminer un traitement ambulatoire précoce de la maladie dans le but de prévenir l'hospitalisation ou le décès."

En appelant à la responsabilisation des médecins, M. Alexander a souligné qu'"ils doivent faire appel à leur jugement clinique, s'appuyer sur des données concrètes et se faire confiance. Soyez courageux. Nous savons que de futurs essais randomisés testant les principes et les thérapeutiques (antiviraux et approches combinées, etc.) affineront, clarifieront et valideront sans aucun doute leurs rôles individuels ou combinés.

Pourtant, nous insistons sur la nécessité d'un traitement immédiat lorsque le patient est effrayé, confus, et qu'il y a une consommation importante de ressources hospitalières, une morbidité et une mortalité.

Les patients meurent seuls et agonisants à l'hôpital, loin et isolés de leurs familles, alors que nous pouvons prévenir l'hospitalisation en premier lieu, sans parler de la mort. Il est absolument impératif que les médecins fassent tout ce qu'ils peuvent pour sauver leur patient et qu'un traitement précoce avec des médicaments tels que l'ivermectine et l'hydroxychloroquine, associés à des corticostéroïdes et des anticoagulants, donne au patient de bien meilleures chances de survie que l'inaction".

Résultats de l'étude

Comme indiqué dans Medical Hypothesis, les implications du chercheur devraient être lues et comprises par les personnes occupant des postes influents au sein du gouvernement, des universités et du secteur de la santé, y compris les médecins, et comprennent "1) les hospitalisations et les décès seraient réduits 2) la transmission serait réduite en raison de l'atténuation des symptômes et 3) le rétablissement après l'infection et le traitement permet une immunité d'exposition naturelle qui est large, durable et robuste (contribuant à l'immunité naturelle dans la population)".