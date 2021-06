La riposte fonctionne - L'histoire personnelle du Dr Rima sur la 5G

11 juin 2021

L'assaut des fréquences 5G est stoppé - pour l'instant !

AT&T a obtenu un permis ( !) pour construire une « petite antenne cellulaire » à 6 mètres de la maison du Dr Rima.

L'organisation communautaire et la réponse juridique les ont fait reculer en 3 jours - pour l'instant !

La 5 G est vendue comme un système de communication plus rapide que tout autre. Ce n'est pas le cas. Il s'agit d'une arme militaire déployée contre la population de la planète dans le cadre du programme de dépeuplement.

Le Dr Rima et l'avocat Ralph sont tous deux honorés de servir en tant que juges au tribunal de conscience, le Natural and Common Law Tribunal for Public Health and Safety, www.peaceinspace.org , convoqué par le juge en chef Alfred Lambremont Webre. Cet organisme a désigné la 5G comme l'une des trois technologies génocidaires qu'il s'efforce d'arrêter.

Le Dr Rima, en tant que médecin de l'environnement, était toutefois consciente des dangers de ce système avant cela. Aussi, lorsqu'elle a reçu, il y a tout juste une semaine, un avis collé sur sa porte indiquant que sa propriété serait le site d'une tour dite "petite antenne cellulaire", elle s'est naturellement alarmée.

Ces tours sont désignées comme "petites" parce qu'elles ne font "QUE" 10 mètres de haut.

Elle et l'avocat Ralph ont immédiatement commencé à chercher un avocat qui pourrait arrêter ce placement potentiellement mortel. Il y a d'ailleurs des raisons de croire qu'un des autres juges du Tribunal, Sally Elkordy, a été assassinée en novembre dernier grâce à l'utilisation d'une tour similaire placée tout aussi près de son domicile.

Les niveaux de radiation étaient apparemment si élevés qu'il a fallu moins d'une semaine pour la tuer.

Nous pensons que le général Bert a été assisté dans sa mort pour des raisons similaires et il y a eu plusieurs tentatives documentées et très sérieuses sur la vie du Dr Rima depuis la mort prématurée de son mari.

Deux cabinets d'avocats se sont retirés de manière inattendue, bien que ce soit le genre de cas qu'ils traitent en priorité.

Les avocats Ralph et Alfred sont entrés en action et ont écrit des lettres de cessation et de désistement aux parties concernées en se basant sur plusieurs facteurs différents.

Aucune réponse n'a été reçue, mais le Dr Rima s'est jointe à ses voisins et a demandé de l'aide à leur conseiller.

Ils sont restés assis au soleil à 43°C pendant deux jours, ont bloqué le site avec leurs voitures et leurs corps, ont fait signer leurs voisins et ont émis les ordonnances de cessation et désistement (plus une apparition hier soir sur la chaîne de télévision locale Channel 13) et soudain l'impensable s'est produit : Steve Kosechek, membre du conseil, a appelé le Dr Rima pour lui dire qu'AT&T avait accepté de suspendre la construction de la tour jusqu'en septembre pour permettre une discussion avec la communauté !

Et lorsqu'elle a posé des questions sur les autres tours prévues pour la construction, elle a été informée, par écrit, qu'un seul permis avait été délivré pour la construction de ce type de tour : celle qui sera construite à 6 mètres de sa maison.

La riposte fonctionne, mais seulement si on le fait vraiment.