Le coût des villes "intelligentes" comprend la cybersécurité, les déchets électroniques, l'environnement et la pollution

27 juin 2021

https://ehtrust.org/the-cost-of-smart-cities-include-cybersecurity-e-waste-environment-and-pollution/

Un nouvel article de recherche qualitative méta-intégrative publié dans la revue Buildings présente les problèmes à plusieurs niveaux qui pourraient découler de la mise en œuvre de structures de bâtiments intelligents, notamment avec les appareils 5G et IoT. Les chercheurs ont constaté des menaces de cybersécurité et des effets de rayonnement, "notamment des cellules 5G qui peuvent affecter directement l'individu, biologiquement et mentalement." Le document se concentre également sur les déchets électroniques et la consommation d'énergie.

Les auteurs remettent en question la rhétorique selon laquelle la 5G permet d'économiser de l'énergie. Le document documente qu'en raison du grand nombre de tours cellulaires et d'antennes supplémentaires nécessaires pour la 5G, "la notion générique selon laquelle le transfert de données sans fil est économe en énergie ou peut agir comme un éliminateur de CO2 peut être remise en question." Les auteurs recommandent une analyse approfondie des émissions de carbone et des impacts environnementaux des centres de données massifs et du câblage optique sous-marin.

Lisez l'article complet à l'adresse https://www.mdpi.com/2075-5309/11/6/251/htm

"Ce nouveau document devrait être un appel à l'action pour nos urbanistes et nos dirigeants élus dans le monde entier. Une analyse complète des villes dites "intelligentes" devrait être une condition préalable à tout saut dans la 5G. Comme le souligne ce document, le coût réel de la 5G et de l'internet des objets inclut les menaces de cyber-sécurité, la pollution électromagnétique, les déchets électroniques et les impacts environnementaux des centres de données et de la prolifération des câbles sous-marins. Le mot "intelligent" est utilisé pour décrire un tsunami d'infrastructures et de technologies qui nuisent à notre environnement et menacent la santé humaine", a déclaré Theodora Scarato, directrice exécutive de Environmental Health Trust, co-auteur du document "Building Science and Radiofrequency Radiation : What Makes Smart and Healthy Buildings", qui explique pourquoi et comment réduire/éliminer les rayonnements électromagnétiques de radiofréquence (sans fil) dans les bâtiments. "Nous devons garantir une technologie sûre et durable pour protéger l'avenir sain de nos enfants."

Résumé

Les bâtiments intelligents déployant la 5G et l'Internet des objets (IoT) sont considérés comme la prochaine solution durable qui peut être intégrée de manière transparente dans tous les secteurs de l'environnement bâti. Les avantages sont bien annoncés et vont de l'induction du bien-être et de la surveillance de la santé à l'amplification de la productivité, en passant par les économies d'énergie. En revanche, les risques négatifs potentiels sont moins connus et concernent principalement les menaces de cyber-sécurité et les effets des radiations. Cette recherche de synthèse qualitative méta-intégrative a cherché à déterminer les inconvénients sous-jacents possibles du développement des bâtiments intelligents et à savoir s'ils l'emportent sur les avantages possibles. L'étude a identifié cinq thèmes principaux en tant que menaces des bâtiments intelligents : une surabondance de centres de données, la prolifération des câbles sous-marins, la consternation des menaces de cybersécurité, la pollution électromagnétique et l'accumulation des déchets électroniques. En outre, le document aborde les impacts rebondissants sur les humains et l'environnement à mesure que l'actualisation des bâtiments intelligents devient une réalité. L'étude révèle que, bien que certains aspects des bâtiments intelligents présentent des avantages tangibles, les répercussions potentielles de ces menaces dont on ne parle pas pourraient les compromettre si toutes les perspectives et interactions sont analysées collectivement plutôt qu'isolément. Voir le texte complet

Conclusions

Les bâtiments intelligents sont considérés comme le changement futuriste de l'environnement bâti. Tout comme les véhicules intelligents, ils sont censés réduire les émissions de carbone et de gaz à effet de serre en intégrant des appareils intelligents capables de communiquer entre eux et de générer des informations en direct pour l'analyse des données afin de prescrire la solution à des problèmes allant de l'efficacité énergétique à la santé. Si les entreprises technologiques vantent les avantages des bâtiments et des villes intelligents, il est tout aussi nécessaire de comprendre les inconvénients du développement de ces villes et bâtiments intelligents. Ce document de recherche qualitative méta-intégrative a tenté de comprendre et de corréler les problèmes à plusieurs niveaux qui pourraient découler de la mise en œuvre de ces structures, en particulier avec les dispositifs 5G et IoT. Outre les menaces de cybersécurité aux effets des radiations, notamment des cellules 5G qui peuvent affecter directement l'individu, biologiquement et mentalement, une analyse approfondie des effets indirects tels que les émissions de carbone des centres de données massifs et du câblage optique sous-marin est fortement recommandée pour contrecarrer la réduction des émissions de carbone que ces bâtiments prétendent faire grâce à des appareils efficaces. L'étude s'est également penchée sur la pollution potentielle par les rayonnements électromagnétiques qui pourrait résulter de l'élimination des déchets électroniques et sur sa contribution négative potentielle à l'environnement. Enfin, cette étude met en garde contre le fait que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour quantifier les avantages et les menaces à une échelle comparative afin de vérifier s'il existe une chance que les menaces soient plus nuisibles que les avantages. L'objectif sous-jacent est que les impacts sur la santé humaine, l'environnement et le changement climatique doivent être considérés comme une priorité absolue, avant le déploiement d’une telle technologie à l’échelle du monde.

De manière générale, on pense que les connexions sans fil diminuent les émissions de CO2. Cependant, le transfert de données sans fil ne peut avoir lieu que sur une courte distance (la distance dépendant de la fréquence de fonctionnement des appareils intelligents), par exemple, pour la 4G, la transmission de données sans fil est d'environ 1600 kms, alors que, pour la 5G, elle n'est que de 16 kms. Par conséquent, des tours cellulaires et des antennes relais supplémentaires sont nécessaires pour le fonctionnement des appareils 5G [95]. Par conséquent, la notion communément admise selon laquelle le transfert de données sans fil est économe en énergie ou peut agir comme un éliminateur de CO2 peut être remise en question. Par conséquent, les données provenant de n'importe quel dispositif capteur devraient emprunter un chemin câblé pendant près de 99 % de leur temps de trajet pour revenir au téléphone mobile de l'utilisateur [96]. Ainsi, les bâtiments intelligents qui fonctionnent avec de multiples dispositifs intelligents connectés à un réseau multiplient l'installation de plus de câbles sous-marins.

Raveendran R, Tabet Aoul KA. A Meta-Integrative Qualitative Study on the Hidden Threats of Smart Buildings/Cities and Their Associated Impacts on Humans and the Environment. Buildings. 2021 ; 11(6):251. https://doi.org/10.3390/buildings11060251