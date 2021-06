Un avertissement prophétique

Le clairvoyant autrichien Rudolf Steiner (1861-1925), dont la pertinence des propos n’est plus à démontrer auprès de ceux qui connaissent son œuvre, avait vu juste lorsqu’il déclarait, en 1917 :

« L’époque matérialiste s’efforce, à partir de certains cercles de personnes, de paralyser toute évolution spirituelle de l’humanité; d’amener les hommes à ce qu’ils rejettent, simplement par leur tempérament, par leur caractère, tout ce qui est spirituel, à ce qu’ils le considèrent comme de la folie. (...)

On essayera d’y parvenir en produisant des vaccins (...) qui influencent le corps humain d’une manière telle que celui-ci n’offre point d’asile aux penchants spirituels de l’âme. On vaccinera les hommes contre leur disposition à nourrir des idées spirituelles. Du moins, s’y efforcera-t-on : on essayera des vaccins pour que les hommes perdent dès l’enfance leur soif de vie spirituelle. » (Rudolf Steiner – Derrière le voile des événements)

« Autrefois, au concile de Constantinople, l’esprit a été éliminé, on a institué un dogme : l’homme n’est fait que d’une âme et d’un corps, et parler de l’esprit devint une hérésie. On aspirera sous une autre forme à éliminer l’âme, la vie de l’âme.

Et ce temps viendra, dans un avenir pas très lointain où l’on dira : parler d’esprit et d’âme, c’est pathologique; seuls sont bien portants les gens qui ne parlent que du corps. On considèrera comme un symptôme pathologique le fait qu’un être humain se développe d’une façon telle qu’il en vienne à penser qu’il existe un esprit et une âme.

Ces gens seront considérés comme des malades, et l’on trouvera, soyez-en sûrs, le remède qui agira sur ce mal. Dans le passé, on a éliminé l’esprit (la foi dans un principe spirituel individuel). On éliminera l’âme au moyen d’un médicament.

En partant d’une ‘‘saine vue des choses’’, on trouvera un vaccin grâce auquel l’organisme sera traité dès la prime jeunesse autant que possible, si possible dès la naissance même, afin que le corps n’en vienne pas à penser qu’il existe une âme et un esprit. Les deux courants, les deux conceptions du monde s’opposeront radicalement. […]

« L’une réfléchira à la manière d’élaborer des concepts et des représentations qui soient à la mesure de la réalité véritable, de la réalité d’âme et d’esprit. Les autres, les successeurs des actuels matérialistes, chercheront le vaccin qui rendra les corps ‘‘sains’’, c’est-à-dire constitués de telle façon qu’ils ne parleront plus de ces ‘‘ sottises’’ que sont l’âme et l’esprit, mais, parce qu’ils sont ‘‘sains’’, ils parleront des forces mécaniques et chimiques qui, à partir de la nébuleuse cosmique, ont constitué les planètes et le soleil.

On obtiendra ce résultat en manipulant les corps. On confiera aux médecins matérialistes le soin de débarrasser l’humanité des âmes. »