« A tous les gens raisonnables et très intelligents qui s’indignent devant ceux qui ne veulent pas se faire vacciner »

Jean-Dominique Michel Le 25 juillet 2021





Dieu que les philosophes nous font du bien !

Après et avec André Comte-Sponville, Michel Rosenzweig, Michel Weber et Michel Maffesoli (entre autres), M. Reza Moghaddassi, agrégé de philosophie, nous gratifie d’un texte plein de pertinence et d’esprit.

A une époque où la culture techno-scientiste devient de plus en plus impérialiste et donc totalitaire (notamment en supprimant de l’éducation de base et supérieure ce que l’on appelait « les humanités »), il faut rappeler qu’un savoir circonscrit à un minuscule domaine technique est sans terreau, sans irrigation et sans ensoleillement. Il en résulte ce que j’ai nommé (avec d’autres) l’imbécilité technique : une pensée en apparence compétente mais en réalité stupide au regard du réel.

Un exemple que j’ai souvent donné pour illustrer ce phénomène est celui des programmes d’économie dans les institutions soignantes (souvent proposés avec des noms ronflants par les boîtes de consulting grassement payées à cette fin) qui augmentent la souffrance des soignants à un point tel que l’absentéisme et le turn-over explosent avec pour conséquence que les coûts induits sont plusieurs fois supérieurs aux économies réalisées.

Toute la gestion du Covid par les pays occidentaux (Suède et certains états américains exceptés) est un tragique exemple d’imbécilité technique : nous aurons réussi la prouesse de transformer une épidémie banale et gérable en catastrophe sociétale !

En laissant les gens qu’on aurait pu soigner mourir en défaut de soins, en traumatisant la population et maltraitant gravement les groupes sociaux les plus à risque, en prostituant la médecine et la science grâce à des « experts » sans conscience ni scrupules…

Le texte de M. Moghadassi nomme en filigrane ce mépris insensé des « élites » envers la population et la sagesse populaire qui envers et contre tout perçoit la réalité avec une sagacité infiniment supérieure à celle de tous ces « sachants » azimutés et pervertis. Ce découplage entre la population et les « élites » médico-médiatico-politiques, annoncé de longue date par Michel Maffesoli, est le réel événement de cette crise. Comme le souligne l’immense sociologue, ces élites en perdition sont aujourd’hui prêtes à tout pour conserver leur pouvoir, vouées par-là même à finir de s’aliéner la population qu’elles ne servent plus depuis longtemps.

Ce jusqu’au-boutisme basculant dans la tyrannie (comme l’illustre le cas français) ne pouvant que se résoudre dans des flambées de violence collective. C’est ainsi que les pseudo-élites sont désormais engagées dans une politique de la terre brûlée et d' »après-moi-le-déluge » typiques des flambées paranoïaques, comme le décrypte magistralement Ariane Bilheran, docteure en psychopathologie et grande spécialiste des psychoses collectives totalitaires.

Face à ce merdier, la pensée complexe, la finesse et l’humour restent avec la probité et le courage les meilleurs antidotes.