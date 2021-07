Communiqué Bon sens du 12 juillet 2021

Suite à l’allocution du président, l’association a reçu de nombreuses interrogations de ses membres et des soignants face à cette rupture d’égalité entre les français vaccinés qui ont accepte une balance de bénéfice risque avec un consentement pas toujours éclairé et ceux qui demandent plus d’information, avant de prendre une décision lourde de conséquences.

Le président a changé d’avis quant à son allocution du 24 novembre ou il déclarait que la vaccination ne serait pas obligatoire. En imposant la vaccination pour certains groupes et en imposant le pass sanitaire pour voyager ou aller faire ses courses, il consacre cette rupture, divisant les français. De plus il omet de respecter le consentement libre et éclairé ainsi que le droit fondamental des français à la santé. En omettant de parler des traitements précoces (ivermectine, hydroxychloroquine, azithromycine) tels qu’utilisés en Inde avec succès, ainsi que du fait que les autorisations conditionnelles de ces thérapies géniques, l’information délivrée aux Français et donc biaisée entrainant ainsi l’impossibilité à ces derniers de se former un avis libre et éclairé.

Le bureau de l’association bonsens.org, s’est rapproché de spécialistes du droit et de la médecine afin de décider des actions à prendre toute affaire cessante contre cette décision. Dès demain nous vous tiendrons au courant.

Conscients de l’ampleur de l’angoisse générée par ce discours, nous encourageons chacun à continuer à s’informer. Nous considérons ces dispositions excessives et non mesurées étant donné le recul que nous avons sur les données du Royaume Uni qui a enlevé les restrictions et n’a pas rendu le pass sanitaire obligatoire. Ce passage en force sera contesté comme il se doit. Notre association a été créé pour ramener le bon sens et nous continuerons coute que coute à agir dans ce sens.