COVID-19 et l'oxyde de graphène

25 juin 2021

Aujourd'hui, La Quinta Columna a fait une annonce urgente qui, elle l'espère, touchera le plus grand nombre de personnes possible, en particulier celles impliquées dans les services de santé et juridiques, car le biostatisticien Ricardo Delgado, le docteur José Luis Sevillano et l'équipe de chercheurs et de professeurs avec lesquels ils ont mené leurs recherches ont confirmé la présence de nanoparticules d'oxyde de graphène dans les flacons de vaccination.

Dans l'émission nº63, l'équipe a montré quelques photos des analyses effectuées, notamment les résultats obtenus par observation au microscope optique et au microscope électronique à transmission, réservant les résultats des autres techniques utilisées pour les prochaines émissions. Ils ont également annoncé que le rapport basé sur l'ensemble des techniques réalisées, qui a permis de déterminer la présence d'oxyde de graphène, sera rendu officiel par les chercheurs qui ont effectué les analyses très prochainement.

Orwell City, comme toujours, a traduit le message de La Quinta Columna et sous-titré la vidéo qu'ils ont partagée il y a quelques heures sur leur canal Telegram officiel.

Par la suite, La Quinta Columna vous fournira des informations vitales pour votre santé, votre intégrité physique et celle de votre environnement.

Les masques utilisés et actuellement commercialisés contiennent de l'oxyde de graphène. Non seulement ceux qui ont été retirés à l'époque, comme l'indiquent les médias, mais les écouvillons utilisés dans les tests PCR et antigènes contiennent également des nanoparticules d'oxyde de graphène.

Les vaccins COVID dans toutes leurs variantes, AstraZeca, Pfizer, Moderna, Sinovac, Janssen, Johnson & Johnson, etc., contiennent également une dose considérable de nanoparticules d'oxyde de graphène. C'est le résultat de leur analyse par microscopie électronique et spectroscopie, entre autres techniques utilisées par diverses universités publiques de notre pays.

Le vaccin antigrippal contenait des nanoparticules d'oxyde de graphène et les nouveaux vaccins antigrippaux et les nouveaux vaccins anti-COVID intranasaux qu'ils préparent contiennent également des doses énormes de nanoparticules d'oxyde de graphène. L'oxyde de graphène est un toxique qui génère des thrombus dans l'organisme, l'oxyde de graphène est un toxique qui génère la coagulation du sang. L'oxyde de graphène provoque une altération du système immunitaire. En décompensant la balance oxydative par rapport aux réserves de régulation. Si la dose d'oxyde de graphène est augmentée par n'importe quelle voie d'administration, elle provoque l'effondrement du système immunitaire et la tempête de cytokines qui s'ensuit.

L'oxyde de graphène accumulé dans les poumons génère des pneumonies bilatérales par dissémination uniforme dans le tractus alvéolaire pulmonaire. L'oxyde de graphène provoque un goût métallique. Peut-être que cela commence à avoir du sens pour vous maintenant. L'oxyde de graphène inhalé provoque une inflammation des muqueuses et donc une perte du goût et une perte partielle ou totale de l'odorat.

L'oxyde de graphène acquiert de puissantes propriétés magnétiques à l'intérieur de l'organisme. C'est l'explication du phénomène magnétique que des milliards de personnes dans le monde ont déjà expérimenté après diverses voies d'administration de l'oxyde de graphène. Parmi elles, le vaccin.

En bref, l'oxyde de graphène est le supposé SRAS-CoV-2, le supposé nouveau coronvirus provoqué avant la maladie appelée COVID-19. Par conséquent, il n’y a jamais eu de véritable isolement et purification d'un nouveau coronvirus, comme l'ont reconnu la plupart des institutions de santé au plus haut niveau et dans différents pays lorsqu'elles ont été interrogées à ce sujet. La maladie du COVID-19 est le résultat de l'introduction d'oxyde de graphène par différentes voies d'administration.

L'oxyde de graphène est extrêmement puissant et fort en aérosols, tout comme le prétendu SARS-CoV-2. Comme tout matériau, l'oxyde de graphène possède ce que nous appelons une "bande d'absorption électronique". Cela signifie une certaine fréquence au-dessus de laquelle le matériau est excité et s'oxyde très rapidement, rompant ainsi l'équilibre avec la prolifération dans l'organisme du toxique contre nos réserves naturelles de glutathion antioxydant. C'est précisément cette bande de fréquence qui est émise dans les nouvelles largeurs de bande d'émission de la nouvelle technologie sans fil 5G. C'est pourquoi le déploiement de ces antennes ne s'est jamais arrêté pendant la pandémie.

En fait, ils ont été parmi les rares services qui ont été maintenus, en dehors d'une surveillance spéciale par les forces et corps de sécurité de l'État de ces antennes. Nous soupçonnons que l'oxyde de graphène de la campagne anti-grippe de 2019 a été introduit dans ces flacons, puisqu'il était déjà utilisé comme adjuvant.

Avec les essais ultérieurs de la technologie 5G dans différentes parties du monde, la maladie COVID-19 s'est développée en interaction avec les champs électromagnétiques externes et l'oxyde de graphène maintenant dans leur corps. Rappelez-vous que tout a commencé à Wuhan, et c'était la première ville échantillon pilote dans le monde à faire l'essai de la technologie 5G à la fin de novembre 2019. C'est une coïncidence dans l'espace et dans le temps.

Les versions pangolin et soupe de chauve-souris étaient simplement des éléments distrayants. L'objectif de l'introduction de l'oxyde de graphène est encore plus obscur que vous ne l'imaginez. Par conséquent, il est plus que suffisant pour vous d'assimiler cette information et de " réinitialiser " la connaissance que vous aviez de la maladie jusqu'à présent des plus hautes institutions gouvernementales disant à la population de se protéger et même de la forcer avec ce qui va potentiellement la rendre malade avec la maladie elle-même. Logiquement, maintenant que nous savons que la cause ou l'agent étiologique de la maladie est précisément un toxique chimique et non un agent biologique, nous savons comment l'atténuer : en augmentant le taux de glutathion. Le glutathion est un antioxydant naturel dont nous avons des réserves dans l'organisme.

Quelques précisions vous permettront de comprendre parfaitement tout ce qui a été rapporté dans les médias. Le taux de glutathion est extrêmement élevé chez les enfants. Par conséquent, la maladie n'a pratiquement aucun impact sur la population infantile. Le glutathion diminue très fortement après 65 ans. Par conséquent, la COVID-19 est particulièrement répandue dans la population sénile. Le glutathion est à un niveau très élevé dans la population des sportifs intensifs. C'est pourquoi seulement 0,22% des athlètes sont atteints de la maladie.

Vous comprenez maintenant pourquoi d'innombrables études pratiques ont montré que le traitement par la N-acétylcystéine (qui est un précurseur du glutathion dans l'organisme), ou le glutathion administré directement, guérissait très rapidement la maladie du COVID-19 chez les patients. Tout simplement parce que les niveaux de glutathion ont été augmentés pour faire face à la substance toxique administrée, l'oxyde de graphène.

La découverte faite ici par La Quinta Columna est une attaque à part entière de bioterrorisme d'État, ou du moins avec la complicité des gouvernements sur l'ensemble de la population mondiale, constituant désormais des crimes contre l'humanité.

Il est donc absolument essentiel et vital que vous mettiez cette information à la disposition de votre communauté médicale. Les médecins généralistes, les services de soins et de santé en général, mais aussi les médias et la presse locale et régionale, ainsi que tout votre environnement. La Quinta Columna estime que des dizaines de milliers de personnes vont mourir chaque jour. Rien que dans notre pays, lorsque la nouvelle et prochaine technologie 5G sera activée.

Sachant que maintenant, ce ne sont pas seulement les personnes âgées dans les maisons de retraite qui sont vaccinées avec ce vaccin contre la grippe contenant de l'oxyde de graphène, mais, comme vous le savez, une grande partie de la population a été vaccinée, ou graphénisée, avec des doses progressives d'oxyde de graphène.

Le corps a une capacité naturelle à éliminer ce toxique, c'est pourquoi nous vous proposons jusqu'à une troisième dose par an pendant toutes les années pour garder le graphène dans vos corps.

Nous avons toutes et chacune des preuves de ce qui s'est manifesté ici. Pendant que la justice essaie d'agir, les gens continueront à être poussés vers une falaise sans fond. Si vous regardez ce matériel audiovisuel, vous comprendrez que depuis plus d'un an, vous avez été totalement et naïvement trompés par les plus hautes institutions. Ce n'est que maintenant que vous comprendrez toutes les incongruités que vous avez observées dans votre journal télévisé.

Pour compléter ces précieuses informations, vous pouvez accéder à https://www.laquintacolumna.net ou à notre canal Telegram : La Quinta Columna TV, où plus de 100 000 personnes sont déjà au courant de la vérité et ne font pas partie de la tromperie massive à laquelle elles ont été soumises. S'il vous plaît, faites en sorte que cette vidéo devienne virale autour de vous et qu'elle s'arrête entre nous tous. Le destin qui nous est réservé, fruit de la feuille de route de l'Agenda 20/30, ne dépend que de nous.

