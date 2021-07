Deborah Tavares : divulgation d'un email de Neil Ferguson

Mémorandum

à : Dr Franck Atherton, Dr Michael McBride, Dr Susan Michie, Dr Gregor Smith, Dr Richard Taylor, Sir Patrick Vallance, Dr Jonathan Van Tam, Chris Whitty

De : Neil M Ferguson

Date : 14 juin 2021

Objet : Prochaines étapes - Confinement permanent du Royaume-Uni (privé et confidentiel)

Avec la décision imminente et l'annonce qui sera faite plus tard dans la journée par le Premier Ministre, concernant la prolongation de quatre semaines du confinement du Royaume-Uni, nous avons maintenant une fenêtre d'opportunité relativement courte pour finaliser les prochaines étapes du processus.

Il est essentiel que tout reste sur la bonne voie et que nous nous souvenions tous de notre objectif commun. La tâche a été difficile et le sera encore plus, mais si nous restons unis et si nous parvenons à persuader la majorité du pays que nous agissons pour de bonnes raisons, nous pourrons passer à la deuxième partie du "plan" : en bref, il s'agira d'un confinement permanent du pays à partir du jeudi 15 juillet, en raison d'un pic des nouveaux "variants" indiens et népalais du "virus" (qui, comme nous le savons, n'est qu'une nouvelle appellation du rhume des foins).

Le " virus " a déjà été très rentable et fructueux pour nous et il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons faire de plus en termes financiers et de réputation. Cependant, nous devons nous assurer que nous avons la coopération complète et totale du gouvernement et des médias dans ce domaine et utiliser l'argument selon lequel " Il est tout simplement trop risqué de continuer durant l'été ". Nous pouvons " modéliser " l'augmentation de ces variants en fonction, par exemple, de ce qui suit :

Les manifestations contre le confinement (ce serait une excellente idée à pousser, à la lumière des événements récents).

Les matchs de football de l'Euro 2021 en Angleterre et en Ecosse

Là où la population augmente pendant les mois d'été - les stations balnéaires (Blackpool, Bournemouth, Brighton, Skegness, etc.), les parcs à thème (Alton Towers, Thorpe Park, Chessington World of adventures, etc.), ainsi que la campagne et les attractions touristiques.

Si nous pouvons faire passer le message qu'à cause de cela, les " variants " vont être multiples et vont complètement détruire le NHS s’ils ne sont pas traités correctement et immédiatement, le public devrait accepter et cette acceptation et cette nature des masses qui ne posent pas de questions seront cruciales pour nous faire passer la " ligne d'arrivée " et ainsi nous aurons joué notre rôle pour changer le pays. Il appartiendra ensuite à d'autres de confiner, dans le cadre des plans Kalergi, WEF/Schwaab, pour d'autres raisons telles que l'environnement et la pénurie d'eau (2022-2023), les pénuries alimentaires (2023-2024) et la finance mondiale et l'inflation de masse (2024-25), pour aboutir à la finalisation du plan Kalergi mondial conjoint de l'ONU, de l'OMS et du WEF pour 2025.

Bien que nous sachions qu'il y aura une résistance à cela, nous devons nous assurer que toute résistance sera maintenue au minimum absolu et cela s'applique à toutes les strates de la société – de l'homme ou de la femme ordinaire dans la rue aux députés et aux lords. Alors que plus de 70 % d'entre eux soutiennent nos actions (grâce aux modifications apportées par Yougov), nous avons un groupe de personnes véhémentes, dites " pro-liberté ", qui sont déterminées à nous faire échouer à chaque occasion. Le lancement de la nouvelle chaîne " GBNews " n'a fait que jeter de l'huile sur le feu, c'est pourquoi mon plan est d'exercer le plus de pression possible sur les réseaux sociaux du Royaume-Uni pour qu'ils entament immédiatement les procédures suivantes, afin de nous protéger, nous et ce que nous faisons.

Bloquer/interdire/supprimer tous les messages et utilisateurs qui vont à l'encontre du consensus scientifique.

Pour les sites web, restreindre/refuser l'accès au groupe ci-dessus, y compris l'annulation de tout compte.

Que les personnes qui s'opposent au confinement et leurs chefs de groupe voient leurs coordonnées transmises à la police et soient arrêtées pour incitation à la haine, à la violence et à la désobéissance civile (une disposition à cet effet existe déjà dans la loi sur le coronavirus de 2020).

Pour tout parent/tuteur qui déclare ouvertement que sa famille ne sera pas vaccinée, l'enfant/le parent âgé sera enlevé définitivement de la maison et/ou la personne sera enlevée de la propriété, peu importe qui est propriétaire ou possède les droits de succession.

Une copie de ces propositions intitulée " Combattre la désinformation sur le Covid en 2021" a déjà été envoyée à Nick Clegg (Facebook), Jack Dorsey (Twitter) et Susan Wojcicki (YouTube) et Sundar Pichai ( Google/Alphabet). De plus, je crois savoir que le premier ministre va faire pression pour une action plus forte à cet égard contre le mouvement anti- confinement, y compris le déploiement de l'armée et pour que chaque rue du Royaume-Uni soit strictement et rigoureusement policée lors du prochain confinement de juillet.

J'ai également été mis au courant par Serco qui va lancer des " bracelets Rester à la maison " qui agiront comme des étiquettes électroniques et seront obligatoires pour tous les ménages du pays, tous les résidents, locataires, etc. avec obligation légale de les porter. Ces bracelets fonctionneront avec la nouvelle technologie 5G et notifieront au CCC (Centre de commandement central) si une personne s'est aventurée hors de son " espace clos ", avec des sanctions allant d'une amende de 50 000 livres sterling à la détention provisoire " pour une durée indéterminée ". Le premier lot de bracelets sera introduit en août à Londres, Birmingham, Nottingham, Cardiff, Belfast, Swansea, Manchester, Newcastle, Glasgow, Edimbourg, Liverpool, Leeds, Sheffield, Norwich, Cambridge, York, Exeter et Carlisle. Un deuxième lot sera introduit le mois suivant et un troisième en novembre afin d'atteindre les zones périphériques et difficiles d'accès du Royaume-Uni. Il est prévu que l'ensemble du Royaume-Uni porte ces bracelets et les active au plus tard le 1er décembre 2021.

En habituant les gens à se conformer à nos règles, nous pouvons briser toute résistance aux nouveaux changements qui s'annoncent au Royaume-Uni. Cependant, nous devons toujours apparaître comme les amis du peuple et donner l'impression que nous avons leurs meilleurs intérêts à cœur afin qu'ils ne pensent pas à l'opposé de ce que nous voulons pour eux. Nous devons faire en sorte que les médias fassent passer le message selon lequel, étant donné que trop de personnes (plus que le taux de mortalité) sont mortes, le message est le suivant : "Restez toujours chez vous, protégez des vies et sauvez le NHS". En plus d'être des scientifiques, nous devons également maintenir notre bonne réputation auprès des médias et être aussi " avisés " que possible.

En ce qui concerne les " variants " nouveaux ou supplémentaires, j'aimerais connaître votre avis sur les prototypes suivants :

Le variant capitale (centré sur Londres).

Les manifestations anti-confinement et les supporters de football qui assistent aux matchs de l'Euro 2021 seront jugés responsables d'un variant plus agressif qui provoque des problèmes pulmonaires, cardiaques et rénaux, ce qui implique le blocage de Londres à partir du jeudi 15 juillet.

Le " variant " du Dorset (centré sur Bournemouth)

Les personnes voyageant de Londres pour passer des vacances à Bournemouth ont apporté le variant de la capitale dans la région et celui-ci a muté en un nouveau variant qui signifie que la région doit être confinée à partir du lundi 19 juillet.

Le " variant frontière " (centré sur la frontière entre l'Angleterre et l'Écosse)

Les personnes voyageant entre les deux pays ont apporté deux variants différents dans les deux pays qui se mélangent et se répandent/mutent avec d'autres variants. Nous pourrions également inclure les supporters de football qui assistent aux matchs de l'Euro 2021 en Écosse. Cela signifie une interdiction de transport entre les deux nations à partir du vendredi 2 juillet.

Sachez également que pour inciter plus de gens à se faire vacciner, GlaxoSmithKline (GSK) va arrêter la production de médicaments contre le rhume, la grippe et le rhume des foins, tout comme Johnson and Johnson, Bayer AG, Sanofi, Merck and Co Ltd, etc. à partir de début juillet. Aucune pharmacie ne pourra ni ne sera autorisée à les vendre.

Nous devons compter sur la volonté d'obéissance du peuple ainsi que sur celle du premier ministre et de ses ministres pour se plier à nos exigences. Nous savons tous que si tout cela devait s'effilocher et s'effondrer, les conséquences seraient désastreuses, si nous pouvons continuer à manipuler la majorité, cela rendra les choses beaucoup plus faciles et nous permettra de respirer un peu plus (par exemple : vous êtes un vrai patriote si vous obéissez). De plus, certains groupes tels que les Noirs, les Asiatiques et la communauté gay sont ignorants et problématiques en ce qui concerne les vaccinations, il est nécessaire d'éduquer davantage ces groupes pour qu'ils se conforment et se fassent vacciner lorsqu'on leur demande de le faire.

En ce qui concerne notre immunité contre de futures poursuites, cela dépend à la fois du maintien de bonnes relations avec le Premier ministre et de la soumission de ce dernier et des autres ministres du gouvernement. Il connaît l'influence que nous avons sur lui et par conséquent, comme il est lié et guidé par nous avant tout, nous pouvons obtenir ce que nous voulons. Cependant, nous avons également la carte de sortie de prison littérale en déclarant que nous suivions les données et faisions de notre mieux pour le peuple. Tant que ces lignes continueront à être diffusées et à être crues, comme dans le cas de la délivrance du Midazolam aux personnes âgées, nous devrions nous en sortir et éviter toute critique.

En conclusion, donc, continuons sur cette lancée pendant les prochaines semaines et assurons-nous que vous êtes perçus comme agissant uniquement dans le meilleur intérêt du Royaume-Uni dans la lutte contre le virus.

Imprimez une copie de ce document et gardez-la sous clé ; n'oubliez pas la sécurité de base, car ce que le public ne sait pas ne lui fera pas de mal. Comme toujours, niez avoir reçu cette information, même si cela signifie mentir à vos connaissances, nous ne voulons pas que nos e-mails soient piratés ou compromis.

https://files.constantcontact.com/daa02ded201/9556d7b6-e243-495e-8b0f-53095aa428ec.pdf

https://odysee.com/@StopTheCrime:d/UK-Permanent-Lockdown----Document-Leaked:f