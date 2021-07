Le fleuron du graphène

Dans le cadre de technologies émergentes du futur, l'UE finance les recherches sur le graphène depuis 2013

Le programme phare sur le graphène vise à faire passer le graphène et les matériaux bidimensionnels des laboratoires à la société européenne afin de stimuler la croissance économique et de créer de nouveaux emplois.

Qu'est-ce que le graphène ?

Le graphène est un matériau bidimensionnel à base de carbone doté de propriétés physiques et techniques extraordinaires : c'est le matériau le plus fin, il conduit l'électricité mieux que le cuivre, il est plus résistant que l'acier et possède des propriétés optiques uniques.

Le vaisseau amiral du graphène

Le programme phare sur le graphène est l'un des deux premiers programmes phares sur les FET lancés en 2013 par l'UE. C'est l'une des plus grandes initiatives de recherche jamais lancées en Europe : elle coordonne plus de 150 groupes de recherche universitaires et industriels dans plus de 20 pays, et compte plus de 90 membres associés et 31 projets de partenariat. L'activité de Graphene Flagship implique plus de mille chercheurs dans 31 pays d'Europe.

L'effort de recherche du Graphene Flagship couvre l'ensemble de la chaîne de valeur - de la production de matériaux aux composants et à l'intégration de systèmes - et vise à développer des applications dans les domaines de l'électronique flexible, de l'électronique imprimée, des technologies mobiles 5G, des batteries, de l'aérospatiale, des applications médicales, de la filtration et de l'automobile. Regardez ces vidéos expliquant les applications du graphène pour les technologies biomédicales, l'internet des objets et l'automobile.

Les performances du Graphene Flagship peuvent être évaluées à l'aide de quelques indicateurs clés (chiffres à la mi 2019) :

- 25 brevets accordés ;

- plus de 2700 publications scientifiques ;

- 9 entreprises spin-off ;

- 46 nouveaux produits lancés.

Un exemple des récentes percées remarquables du Graphene Flagship est le lancement de deux systèmes qui permettent la production à grande échelle de graphène par dépôt chimique en phase vapeur. Ces systèmes sont capables de déposer de grandes surfaces de graphène sur des feuilles de métal dans des conditions ambiantes et permettent la production de graphène à l'échelle de la tranche sur des tranches isolantes. Ces avancées accéléreront le développement de nouveaux produits électroniques en graphène et réduiront le coût des films de graphène de deux ordres de grandeur.

Plusieurs résultats de recherche et prototypes exceptionnels de Graphene Flagship sont régulièrement présentés lors d'événements tels que le Mobile World Congress, Composites Europe et Medica, entre autres.

Vous pouvez trouver une collection de résultats dans ce dépliant Graphene Flagship et découvrir toutes les dernières nouvelles sur le site Web Graphene Flagship.

Comment rejoindre le projet Graphene Flagship

Il est possible de contribuer aux objectifs et à la feuille de route du Flagship par le biais du mécanisme de partenariat. Il est conçu pour les projets de recherche financés au niveau national, transnational ou européen et pour les organismes de recherche ou les entreprises qui souhaitent rejoindre le Graphene Flagship et bénéficier de son réseau et de sa visibilité.

Devenez partenaire ou membre associé.

