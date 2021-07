Pass sanitaire : le Conseil national des centres commerciaux menace de déposer "des recours" contre une mesure "inacceptable et inapplicable"

Gontran Thüring, délégué général du Conseil national des centres commerciaux, menace dimanche 18 juillet sur franceinfo de déposer "des recours" si le pass sanitaire est imposé aux centres commerciaux de plus de 20 000 m2 : "On ne comprend pas cette mesure qui discrimine et stigmatise une fois de plus les centres commerciaux", dit-il. Le gouvernement prévoit d'étendre le pass sanitaire dans des lieux accueillant du public comme les restaurants, les cafés et les centres commerciaux notamment. "Les modalités d’application seront précisées dans les prochains jours", a indiqué Bruno Le Maire dimanche 18 juillet. "C'est une mesure à la fois inacceptable et inapplicable", a réagi Gontran Thüring.

franceinfo : Pourquoi refusez-vous le pass sanitaire pour accéder aux grands centres commerciaux ?

Gontran Thüring : Nous sommes favorables au pass sanitaire et à la vaccination. D'ailleurs, de nombreux centres commerciaux ont accueilli des centres de test et de vaccination. En revanche, nous ne comprenons toujours pas pourquoi ce pass sanitaire serait exigé uniquement à l'entrée des centres commerciaux, en particulier des grands centres commerciaux. C'est une mesure qu'on considère à la fois comme étant inacceptable et inapplicable. Elle est discriminante par rapport aux autres formes de commerces, notamment aux commerces de rue. Et puis, discriminante entre les petits et les grands centres commerciaux, ce qui est assez contradictoire puisque finalement les grands centres commerciaux sont ceux qui sont les mieux équipés, à la fois humainement et techniquement, pour assurer le protocole sanitaire. On ne comprend pas cette mesure qui discrimine et qui stigmatise une fois de plus les centres commerciaux.

Est-ce que le seuil de 20 000 m2 est tranché par le gouvernement ?