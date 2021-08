Fraude massive de déclaration des blessures liées aux vaccins, rétention de données, prétention à la "sécurité et à l'efficacité"

Jon Rappoport Le 17 août 2021

UN : Une bombe. Alex Berenson, ancien journaliste du New York Times, le 6 août : "Moderna, le fabricant du vaccin Covid, a reçu 300 000 déclarations d'effets secondaires après des vaccinations sur une période de trois mois suivant le lancement de son vaccin, selon un rapport interne d'une société qui aide Moderna à gérer les rapports."

"Ce chiffre est bien plus élevé que le nombre de déclarations d'effets secondaires concernant le vaccin de Moderna accessibles au public dans le système fédéral qui suit ces événements indésirables."

BOOM. 300 000 effets indésirables de vaccins NON signalés au VAERS, la base de données fédérale.

Berenson : "Le chiffre de 300 000 provient d'une mise à jour interne fournie aux employés par IQVIA, une société peu connue mais énorme qui aide les fabricants de médicaments à gérer les essais cliniques. Basée en Caroline du Nord, IQVIA emploie 74 000 personnes dans le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 11 milliards de dollars l'année dernière."

"En début de semaine, Richard Staub, le président de la division Research & Development Solutions d'IQVIA, a envoyé une 'mise à jour du T2 2021' qui portait la mention 'Confidentiel - Pour distribution interne uniquement'."

"Une personne ayant accès à la présentation a fourni des captures d'écran de la diapositive concernée, qui explique clairement que les 300 000 déclarations d'effets secondaires ont été reçus sur 'une période de trois mois' - et non depuis l'introduction du vaccin en décembre..."

DEUX : La chercheuse indépendante Virginia Stoner a publié un nouvel article étonnant sur les chiffres du VAERS et sur les efforts déployés par les scientifiques du courant dominant pour minimiser les effets destructeurs des vaccins COVID. Voici les principales citations de son rapport :

"Plus de décès ont été signalés au VAERS à cause des vaccins COVID que de tous les autres vaccins réunis au cours des 30 dernières années."

"Il y a un code du silence qui protège l'augmentation massive des décès (et autres blessures graves) signalés au VAERS par les vaccins covid. Non seulement les pages web et les communiqués de presse du CDC omettent ce fait gênant, mais les études de recherche sur les vaccins l'omettent également."

"Le nombre d'injections de covid [aux États-Unis] administrées à ce jour en 2021 (309 millions) est à peu près le même que celui de tous les autres vaccins administrés en 2020 (316 millions). Mais un nombre choquant de 36 fois plus de décès ont été signalés cette année à cause des injections de covid que l'année dernière à cause de tous les autres vaccins."

"Quelqu'un est mort à cause d'un vaccin qu'ils [un prestataire médical] ont administré... cela pourrait-il potentiellement remettre en question leur jugement professionnel, ou entraîner un procès pour faute professionnelle ? Si vous étiez médecin ou superviseur d'une clinique de vaccination contre les covidés au volant, et que vous aviez le choix entre passer la soirée à remplir un rapport VAERS ou dîner avec des amis, que choisiriez-vous ?"

"Il y a des raisons de penser que la mort peut être l'une des blessures vaccinales les plus sous-déclarées de toutes - principalement parce que la victime est morte, et ne peut pas remplir un rapport VAERS. Elle ne peut pas non plus inciter son médecin à remplir un rapport VAERS. À moins qu'ils n'aient la chance d'avoir un parent ou un médecin qui sait qu'ils ont reçu le vaccin, qui connaît le VAERS, qui comprend le risque de blessure lié au vaccin et qui est prêt à passer par le processus onéreux de déclaration VAERS, cela n'arrivera pas."

TROIS : Lettre ouverte de Médecins pour l'éthique du COVID accusant les gouvernements et les médias de mentir au peuple :

"Les sources officielles, à savoir EudraVigilance (UE, EEE, Suisse), MHRA (Royaume-Uni) et VAERS (États-Unis), ont maintenant enregistré plus de blessures et de décès dus au déploiement du vaccin 'Covid' que de tous les vaccins précédents réunis depuis le début des enregistrements."

"TOTAL pour l'UE/le Royaume-Uni/les États-Unis - 34 052 décès liés à l'injection de Covid-19 et plus de 5,46 millions de blessures signalées au 1er août 2021."

"Il est important d'être conscient que les chiffres officiels ci-dessus (rapportés aux autorités sanitaires) ne représentent qu'un faible pourcentage des chiffres réels. En outre, des personnes continuent de mourir (et de subir des blessures) à cause des injections, chaque jour qui passe."

"Cette situation catastrophique n'a pas été rapportée par les grands médias, bien que les chiffres officiels ci-dessus soient accessibles au public."

"Le signal de préjudice est maintenant incontestablement écrasant et, conformément aux normes éthiques universellement acceptées pour les essais cliniques, Doctors for Covid Ethics exige que le programme de vaccination 'Covid' soit arrêté immédiatement."

"La poursuite du programme en pleine connaissance des dommages graves et des décès d'adultes et d'enfants constitue un crime contre l'humanité/un génocide dont les responsables ou les complices seront tenus personnellement responsables."

"Les gouvernements du monde entier vous mentent à vous, le peuple, aux populations qu'ils sont censés servir."

"Les chiffres ci-dessus démontrent que les vaccins à ARNm sont mortels."

QUATRE : La célèbre étude de 2010 de Harvard Pilgrim Health Care, Inc. sur le VAERS a déclaré sans ambages : "Les effets indésirables des vaccins sont fréquents mais sous-déclarés, moins de 1 % étant signalés à la Food and Drug Administration (FDA). Les faibles taux de déclaration empêchent ou retardent l'identification des vaccins "problématiques", ce qui peut mettre en danger la santé du public."

En suivant les conclusions de cette étude, il faudrait multiplier par 100 le nombre de blessures liées aux vaccins qui ont été signalées pour arriver à un chiffre correct.

CINQ : Au vu du nombre massif de blessures et de décès dus aux vaccins, comment le public devrait-il réagir ? Voici un indice majeur. Stat News, 21 juillet : "Des millions de vaccins Covid-19 inutilisés vont être gaspillés alors que la demande diminue à travers les Etats-Unis et que les doses expirent probablement cet été, selon les responsables de la santé publique..."

"Actuellement, les États-Unis ont administré 52,36 millions de doses de moins que celles qui leur ont été distribuées, selon les données fédérales."

"Une tranche importante de doses Pfizer devrait expirer en août... Compte tenu de la baisse de la demande nationale de vaccins, il est peu probable que ces doses soient entièrement utilisées avant de devoir être jetées."

"'Nous constatons que la demande [de vaccin] diminue dans tous les États', a déclaré Marcus Plescia, médecin en chef de l'Association of State and Territorial Health Officials."

SIX : Comprenant cela, le gouvernement, les médias et les criminels d'entreprise intensifient la vaccination obligatoire partout où ils le peuvent, pour vous enfoncer l'aiguille dans le bras.

"Vous êtes conscient que notre produit est hautement dangereux et destructeur ? Nous allons vous obliger à le prendre."

SEPT : RESISTEZ. REBELLEZ-VOUS.

