Zoom « Vaccination en collèges et lycées: état du droit et conseils pratiques » Vendredi 1er Octobre - 21h00 Bonjour à tous, Nous avons le plaisir de vous inviter à une réunion Zoom nationale thématique : Vendredi 1er Octobre à 21h00 La pression vaccinale est à son comble dans les collèges et lycées. Il est fondamental pour les enseignants de connaitre les textes de loi encadrant leurs obligations et leurs droits afin de pouvoir se positionner adéquatement concernant les campagnes de vaccination. Il est également extrêmement important pour les parents de connaitre ces textes législatifs pour pouvoir protéger leurs enfants et éviter les éventuels abus de l'administration. Ordre du jour: Présentation des principaux textes de loi encadrant les droits et devoirs de l'enseignant dans le contexte actuel

Conseils pratiques et exemple de courrier de réponse à l'administration

Questions - réponses avec les participants

Cordialement,
L'équipe Enfance & Libertés