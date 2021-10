Action juridique gratuite et URGENTE avant jeudi 14 octobre 2021

L’association UNISPACA est ouverte à tous les habitants de la région PACA salariés, indépendants, libéraux, soignants ou non soignants, paramédicaux, étudiants, retraités, parents en leur qualité de représentants légaux agissant pour le compte des enfants, mineurs, citoyens femmes et hommes, quels que soient leurs statuts social et professionnel, leur nationalité, leurs opinions politiques, philosophiques et religieuses.

L’association a pour objet désintéressé et non lucratif, la promotion et la défense des droits et des libertés fondamentales dans la société que ce soit les intérêts professionnels, personnels, moraux et matériels, sociaux et économiques, individuels et collectifs.

L’association a pour objet d’aider et d’assister les adhérents de l’association, d’organiser des opérations évènementielles, d’échanger des bonnes pratiques, d’aider les personnes victimes d’atteintes aux droits et libertés fondamentaux prévus par la constitution du 4 octobre 1958, le bloc de constitutionnalité mais également toute autre source juridique de nature à garantir le respect des droits fondamentaux et d’instaurer des recours juridiques collectifs ou individuels.

L’association a également pour but de promouvoir les droits du citoyen français, défense des droits fondamentaux et activités civiques et notamment :

- Droit de la santé, secret médical, consentement libre et éclairé, le droit du patient, notamment la loi Kouchner du 4 mars 2002, l’accès aux soins pour tous et sans discrimination, la liberté de choix en matière de soins et traitements médicaux curatifs, préventifs et palliatifs.

- Les effets indésirables des vaccinations et traitements expérimentaux à prendre en compte

- Droit au travail et liberté d’entreprendre sans discrimination, sans harcèlement, sans menace ou chantage à l’emploi. Protéger les travailleurs indépendants, libéraux, salariés, fonctionnaires, soignants ou non soignants en cas d’atteinte à leur liberté d’entreprendre et à l’accès à l’emploi.

- Garantir le libre accès aux établissements publics et privés aux citoyens sans aucune distinction et sans restriction particulière,

- L’accès à l’enseignement pour tous sans une quelconque discrimination,

- Garantir la liberté d’aller et venir des citoyens dans les établissements publics et privés et ce, sans aucune distinction et sans restriction particulière,

- Garantir le respect de l’autorité parentale en ce que tout citoyen peut prendre les décisions relatives à la santé d’un commun accord entre les parents et à défaut d’accord, au moyen d’une action judiciaire en vue d’être autorisé à pratiquer un acte médical non contingent,

- Garantir le respect des droits de l’enfant et la préservation de son épanouissement en milieu scolaire, dans sa famille et dans la société en tout temps, le respect de son consentement libre et éclairé en tant que mineur et personne vulnérable.