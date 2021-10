Chronique N°72 – "France Info, la radio qui voulait laver plus blanc que blanc l’info covid !"

Publié le 03/10/2021 à 12:34 François Pesty, pour FranceSoir

France Info, la radio publique ou radio d’État, qui mise tout sur le « paraître » et pas sur le « être », incarne en quelque sorte pour la France, notre « Radio Moscou », « la voix du Kremlin », qui fut longtemps le plus important instrument de propagande au monde.