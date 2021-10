Chronique N°73 – « L’euthanasie active du grand âge s’est très certainement poursuivie pendant la quatrième vague en EHPAD et à domicile »

Publié le 09/10/2021 à 11:32 François Pesty, pour FranceSoir

"Il est parfaitement incompréhensible d’avoir privilégier l’euthanasie active en Ehpad ou à domicile, plutôt que la prise en charge de ces personnes vulnérables à l’hôpital."

Cet espace d’opinion permet la libre expression des idées et d’engendrer le débat. Les articles et vidéos publiés dans cette rubrique peuvent parfois ne pas faire consensus, en savoir plus →

CHRONIQUE - Après les troisième et quatrième vagues de l’épidémie covid en France, j’avais hâte de réactualiser mon étude sur l’utilisation des trois benzodiazépines injectables utilisés dans l’euthanasie active, appelons les choses par leur nom, de personnes âgées résidentes d’EHPADs ou à leur domicile, refusées par les réanimations hospitalières et en phase « asphyxiques », quel horrible mot, de leur syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) suite à une forme grave de la covid, que la très mal nommée « Société française d’accompagnement et de soins palliatifs (SFAP) » proposait de traiter par une association de morphine (pour soulager la douleur) et donc d’une benzodiazépine injectable, aux propriété puissamment sédatives. Un cocktail explosif autorisé officiellement par un décret du 28 mars 2020, pris par Edouard Philippe et Olivier Véran, qui initialement entérinait une « prescription hors AMM dans le cadre du Covid-19 » prévue à titre dérogatoire jusqu’au 15 avril 2020, mais sans cesse repoussée

La suite