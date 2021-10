Géo-ingénierie à la Palma ?

Preuve que l'éruption à la Palma et les tremblements de terre sont une attaque artificielle

L'éruption volcanique qui a commencé sur l'île de La Palma aux îles Canaries, dans l'océan Atlantique, au large de la côte nord-ouest de l'Afrique, semble recevoir de l'aide : une aide artificielle pour l'aggraver ! Preuve ci-dessous :

Lorsque le volcan Cumbre Viejo de La Palma est entré en éruption le 10 septembre, il a immédiatement fait l'objet d'une attention particulière car cette île est le seul endroit au monde capable de générer une vague de tsunami, capable de détruire littéralement toute la côte est de l'Amérique du Nord.



Dans les années 1990, plusieurs scientifiques ont étudié de près et même pénétré à l'intérieur du volcan, alors en sommeil, et ont découvert que l'ensemble du flanc sud-ouest était devenu instable et pouvait glisser dans l'océan Atlantique. Cette masse terrestre instable a la taille de l'île de Manhattan (NYC) et générerait une vague de tsunami.



Les modèles informatiques ont montré que le tsunami commencerait à frapper la côte est des États-Unis dans les 7 à 8 heures, et frapperait presque toutes les grandes villes, avec un mur d'eau de 30 à 50 mètres de haut. Cela signifierait une vague de 30 à 50 mètres de haut, qui durerait 5 à 45 minutes et inonderait 19 à 24 kilomètres à l'intérieur des terres.



Comme l'intérêt pour l'éruption a augmenté, les gens ont commencé à prêter plus d'attention à ce qui se passait là-bas. Ce soir, cette attention a porté ses fruits.Le Centre sismologique euro-méditerranéen (CSEM) a été fondé en 1975, suite à une recommandation de la Commission sismologique européenne (ESC). L'ESC est une commission régionale de l'Association internationale de sismologie et de physique de l'intérieur de la Terre (IASPEI), elle-même une association spécialisée de l'Union internationale de géodésie et de géophysique (UGGI). En d'autres termes, il s'agit de l'équivalent européen de l'US Geological Survey aux États-Unis.



Ce soir, si quelqu'un se rend sur le site Web de l'EMSC pour consulter les tremblements de terre survenus sur l'île de LaPalma, il obtient une carte montrant ceci :

C'est un quadrillage presque parfait. Il n'y a aucune chance que ce soit naturel. C'est tout simplement impossible.



Il semble que LaPalma soit attaquée. Il semble qu'un certain type de technologie soit utilisé pour cibler spécifiquement l'île et CAUSER des tremblements de terre, et le schéma d'attaque indique qu'il est destiné à affaiblir délibérément le même flanc sud-ouest où se trouve la masse terrestre instable.

IL Y A MÊME DES TREMBLEMENTS DE TERRE SECONDAIRES PRÉCIS À L'ENDROIT PRÉCIS DES TREMBLEMENTS DE TERRE PRÉCÉDENTS !



Il semble s'agir d'un effort délibéré pour FAIRE glisser le flanc dans l'océan et générer un tsunami qui anéantirait la côte est des États-Unis.



Celui qui fait cela semble ESSAYER de provoquer la destruction de la côte est des États-Unis. Il pourrait s'agir d'un véritable acte de guerre !



À moins, bien sûr, que ce ne soit le gouvernement américain qui le fasse, pour provoquer une calamité qui anéantirait un grand nombre de personnes qui ne pourraient plus prétendre à l'aide sociale, à Medicare ou à Medicaid ? Pensez au nombre de personnes sur la côte est, qui ont cotisé à la sécurité sociale pendant des années, qui ne seraient plus en vie pour réclamer des prestations ! De grosses économies pour le gouvernement américain !



Encore plus séduisant pour certains monstres de contrôle du gouvernement, ce serait l'excuse parfaite pour appliquer la loi martiale à l'échelle nationale lorsque tous les sièges des grandes banques seraient démolis, et que le capital commercial du pays serait détruit, permettant au gouvernement de justifier sa prise de contrôle de... tout.



Ou que diriez-vous de ceci : Le tsunami se produit, il tue les 65 millions de personnes qui, selon la FEMA, pourraient mourir dans un tel cataclysme, alors le gouvernement va voir les banquiers et leur dit : le pays est détruit, nous n'avons aucun espoir de payer notre dette nationale de 28 milliards de dollars ; nous avons besoin d'une remise de dette... et ils obtiennent que l'ardoise soit effacée pour qu'ils puissent recommencer tout le bazar !



Ce qui se passe à La Palma a peut-être commencé naturellement, mais à partir de 23 h 45, heure de l'Est des États-Unis, le vendredi 22 octobre 2021, il semble clairement qu'un type d'attaque humaine soit en cours.