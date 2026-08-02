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Ciel Voilé

Ils n'ont pas de canadairs mais par contre ça balance dans les airs

2 Août 2026, 17:57pm

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B
Beatrice
02/08/2026 20:10
Quand on sait qu'avec HAARP, il aurait pu pleuvoir sur ces forêts pour éteindre les feux... et quand on sait aussi qu'il y a des projets de parks IMMENSES de photovoltaîques en place des forêts... c'est une destruction voulue de la part du gouverment et des corporations. Ouvrez les yeux!
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