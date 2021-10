Google et YouTube coupent les vivres à la désinformation sur le réchauffement climatique

Le Figaro – Vendredi 8 octobre 2021

Les sanctions visent les messages qui définissent le changement climatique comme une affabulation ou une arnaque, ceux qui nient que le climat est en train de se réchauffer sur le long terme ou que les émissions de gaz à effet de serre et l'activité humaine contribuent à cette réalité. AFP

La plateforme n'interdit pas seulement les publicités mensongères, elle empêche aussi les créateurs de contenus de la mouvance climato-sceptique de récolter des recettes publicitaires.

Google et YouTube ont durci leur règlement jeudi 7 octobre contre les publicités et les contenus qui nient le réchauffement climatique et ses causes, en adoptant une mesure plus agressive que d'ordinaire sur les réseaux sociaux contre ce type de désinformation.

