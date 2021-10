La très mauvaise passe de Facebook

par h16 – Planètes 360 – Le 10 Ootobre 2021

Constat en début de semaine : ce n’est vraiment pas la grande forme pour Facebook. Et, de façon plus remarquable, en quelques jours, la situation du premier réseau social mondial s’est considérablement dégradée puisque ses déboires, qu’on soupçonnait clairement depuis quelques mois voire quelques années pour les observateurs les plus affûtés, se sont concrétisés et sont maintenant acceptés même par la presse grand public.

Il faut dire que les événements n’ont pas été tendres avec le réseau mondial de Marc Zuckerberg : depuis quelques années, il se murmurait déjà qu’il plafonnait en nombre d’utilisateurs et dans la population qu’il parvenait à toucher et à fidéliser. Cette dernière, moins jeune que les derniers réseaux sociaux arrivant sur le marché, est aussi celle qui dispose d’un pouvoir d’achat notoirement plus élevé et constitue donc une cible marketing plus juteuse, mais il n’en demeure pas moins que les dernières années ont montré l’essoufflement de l’essor et des usages.

Et puis, il y eu des fuites de données de plus en plus massives. En avril dernier, on apprenait ainsi que plus d’un demi milliard de comptes utilisateurs avaient ainsi laissé échapper leurs précieuses données sur les réseaux interlopes du darkweb .