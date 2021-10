Le scandale ivermectine

Jean-Loup Izambert Mondialisation.ca, 16 octobre 2021

Ce livre-document n’est pas construit par chapitres. La raison en est simple : son écriture suit, jour après jour, l’enquête menée par l’auteur, journaliste d’investigation indépendant et écrivain :

– découverte de décisions injustifiées de dirigeants de l’Orga- nisation mondiale de la santé (OMS), de l’Union européenne, du président et du gouvernement français comme d’adminis- trations du ministère français des Solidarités et de la Santé sur un médicament, l’Ivermectine, dont les caractéristiques d’efficacité et de sûreté contre la maladie covid-19 sont dissi-mulées ;

– recherche des principales études scientifiques vérifiées publiées au fil des mois sur l’Ivermectine ;

– analyse du jeu trompeur de dirigeants de sociétés transna- tionales étasuniennes de la pharmacie avec les dirigeants de l’Union européenne et de l’OMS pour imposer leurs pro- duits ;

– procès en cours contre ces dirigeants politiques et respon- sables d’administrations qui ont ainsi laissé mourir des dizaines de milliers de personnes au seul profit de fabricants de « vaccins » peu sûrs et potentiellement dangereux.

L’auteur montre, point par point, dans une succession de courts paragraphes très documentés, comment et pourquoi l’Ivermectine, médicament efficace et sûr, a été écarté du traitement de personnes atteintes de la covid-19.

Il répond ainsi aussi précisément que possible aux questions que ne manquera pas de se poser le lecteur en suivant étape par étape le cours de cette enquête surprenante sur cette affaire qui pourrait bien devenir le scandale sanitaire du siècle.

DÉDICACE