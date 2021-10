Les dix constats climato-réalistes

Jean-Pierre BARDINET & Henri VORON

Juin 2020

Depuis une vingtaine d’années, nous subissons une propagande soutenue sur les méfaits du réchauffement ou du « dérèglement » climatique. Une propagande massive est organisée par les Nations unies et leurs satellites (dont l’UN-IPCC, mal traduit par « GIEC » en français), ainsi que par la Commission européenne, les écologistes politiques, nos gouvernants et les médias subventionnés. Leur message est simple : le CO2 est un gaz « satanique » qui va rendre le climat insupportable sur Terre. Et l’Homme, qui serait le principal émetteur de ce gaz, est donc coupable d’avoir « bouleversé » le climat de notre belle Planète.

On nous affirme qu’il faut donc réduire nos émissions de CO2 par tous les moyens, ce qui implique de réduire toutes les activités humaines. Aller vers une décroissance de toutes nos activités économiques, qui émettent toutes du dioxyde de carbone, avec des conséquences sociales cataclysmiques. Nous devons retourner à la sobriété ou la misère « heureuse ».