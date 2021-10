Poursuivi, l'éminent toxicologue Stefan Hockertz se réfugie en Suisse

Publié le 07/10/2021 à 17:30 - FranceSoir

Auteur de nombreux articles scientifiques, Stefan Hockertz a publié en 2021 un best-seller, "Generation-Maske", dans lequel il s'élève contre les contraintes dites anti-Covid imposées aux enfants. Dès le mois de mars 2020, le professeur Hockertz s'était fait connaître du grand public en critiquant vertement les mesures liberticides imposées par le gouvernement allemand, qu'il jugeait sans fondement scientifique. À l'instar du professeur Christian Vélot, Stefan Hockertz a par la suite été parmi les premiers scientifiques de renom en Europe à alerter sur le danger potentiel des injections dites anti-Covid créées à la va-vite et utilisant des technologies inédites. De nombreuses conférences et vidéos de son action ont été publiés sur Internet.



Fin juin 2021, sous prétexte d'une infraction fiscale mineure, le domicile du professeur a fait l'objet d'une descente massive de police (qui coïncidait dans le temps avec huit autres raids contre des présumés "dissidents" y compris des magistrats) avec saisie de ses téléphones, ordinateurs, documents etc, l'empêchant de poursuivre tout travail rémunéré. La descente de police contre le professeur Hockertz a été suivi d'une ordonnance de saisie de 1 020 000 euros, expropriant de facto tous ses biens. Le professeur n'ayant plus accès à aucun compte bancaire ni même à sa police d'assurance-vie, il ne peut plus régler les honoraires de ses avocats. Actuellement sans moyen de survie et craignant pour sa sécurité, le professeur a dû se réfugier auprès d'amis en Suisse. Deux des dirigeants de l'Association MWGFD (Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V., Médecins et scientifiques pour la santé, la liberté et la démocratie), le professeur Sucharit Bhakdi et le Dr Ronald Weikl ont tourné une vidéo sur la situation du professeur Hockertz et ont demandé au public de le soutenir.