Protestation mondiale mardi 12 octobre 2021 : on débranche tout pendant 21 minutes

On débranche l'électricité, on éteint les téléphones, fixes et portables, les réseaux sociaux (Facebook, Whats App, etc.), l'internet.

C’est notre protestation contre les obligations, les restrictions sanitaires qui portent atteinte à nos libertés fondamentales.

Les personnes du monde entier qui veulent mettre fin au pass sanitaire, à l’obligation du port du masque, à la distanciation sociale, à la coercition des enfants ou à l'obligation vaccinale peuvent ainsi manifester leur opposition.

Nous devons éteindre tous les appareils électriques, les téléphones fixes et portables, l'internet et tous les autres appareils électroniques. Nous le faisons le 12 octobre 2021, nous éteignons tous les appareils entre 16h et 16h21 en France, pendant 21 minutes et nous coupons toute l’électricité. Pas besoin de sortir dans la rue, il suffit d’éteindre tout ce qui nous contraint.

Cette protestation est l’expression de notre force, de notre solidarité et de notre courage moral face aux restrictions sanitaires. Montrons tous notre force. Arrêtons notre consommation et utilisons ces 21 minutes pour nous, notre famille, notre détente ou nos propres pensées.

L’amour dans le monde entier !





Heures fixes :

NEW YORK 10h00

LOS ANGELES 7h00

CHICAGO 9h00

MONTRÉAL 10h00

M. VANCOUVER 7h00

SYDNEY 12h00

AUCKLAND 2h00

TOKYO 23h00

SÉOUL 23h00

BANGKOK 21h00

PÉKIN 22h00

SINGAPOUR 22h00

HONG KONG 22h00

JAKARTA 21h00

LONDRES 15h00

HOLLANDE 16h00

PARIS 16h00

PRAGUE 16h00

STOCKHOLM 16h00

MOSCOU 17h00

MADRID 16h00