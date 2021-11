Réchauffement climatique : Mensonges, fraudes et hypocrisie à Glasgow

Le 28 octobre 2021



https://vernoncoleman.org/videos/global-warming-lies-fraud-and-hypocrisy-glasgow





Les habitants de Glasgow devraient garder la main sur leurs portefeuilles et leurs sacs à main pendant que les écolos sont en ville. Tous les menteurs, tricheurs et escrocs seront à Glasgow - en tant que délégués participant à la plus grande fiesta mondiale depuis la dernière conférence sur le réchauffement climatique. Un nombre stupéfiant de 25 000 hypocrites se réclamant de la vertu prendront l'avion et se rendront en Écosse pour faire la fête à nos frais.

Les délégués du monde entier vont se serrer la main et bavarder sans se soucier du covid-19 - ils savent que c'est une fraude presque aussi importante que celle du réchauffement climatique et je parie que les autorités vont réduire les cycles des tests PCR pour qu'il n'y ait pas beaucoup de tests covid positifs.



Ces 25 000 personnes se sont rendues à Glasgow pour discuter de la manière d'empêcher le reste d'entre nous de se réchauffer, de manger de la nourriture chaude ou de prendre un bus. Oh, et de voler n'importe où. Ils ne veulent pas que nous prenions l'avion, sinon les avions seront trop occupés pour leur prochaine fête de la vertu et du respect de soi.



Le résultat sera qu'il y aura assez d'air chaud à Glasgow pour faire flotter un dirigeable de la taille du Grand Londres. Ce sera bien sûr une perte de temps totale, car il n'y aura probablement personne de Russie, de Chine ou d'Inde. Juste des fous ignorants : des communistes qui détestent l'humanité, la nature, l'environnement et n'aiment que le pouvoir et leur aspiration à un gouvernement mondial où ils pourront juger le reste d'entre nous. Les écolos, les libéraux, ceux qui arrêtent la circulation et se collent à la route sont nos ennemis. Ceux qui ne s'opposent pas à eux - les lâches obéissants - nous tueront tous.



L'hypocrisie des adeptes fous du changement climatique est à couper le souffle. Ils volent et conduisent autant qu'ils le veulent. Ils me rappellent ces socialistes du parti travailliste qui envoient leurs enfants dans des écoles payantes pour qu'ils n'aient pas à se mêler aux enfants ordinaires.

Un employé de Greenpeace s'est rendu au travail en avion. Greta a traversé l'Atlantique en bateau pendant que d'autres prenaient l'avion.

Les membres de l'Extinction Rebellion partent en vacances, parcourant d'énormes distances en avion ou en voiture. Et que dire de ceci . Une société appelée Adani Green Energy est le sponsor principal de la galerie prévue pour la Révolution énergétique. C'est génial. Mais ne dites à personne qu'Adani Green Energy, qui possède des centrales éoliennes et solaires, fait partie du groupe Adani qui, et j'adore ça, vient d'ouvrir une mine de charbon en Australie. Cherchez sur internet. La mine du groupe Adani a été critiquée pour son impact environnemental sur la Grande Barrière de Corail et ses émissions de carbone.



Les adeptes du réchauffement climatique, des communistes politiquement corrects, égoïstes, bien-pensants, qui prônent la vertu, prétendent vouloir améliorer l'environnement, réduire la pollution, traiter la faune et les animaux avec plus de respect et rendre la vie plus sûre pour tout le monde.

Mais ils mentent ou ils se trompent.



Tout ce que font les dangereux adeptes empirera la vie, à tous les égards. Des millions de personnes seront appauvries et il y aura des millions de morts. Seuls les milliardaires profiteront de cette folie.



Comme pour le covid, les tricheurs et les menteurs ont supprimé la vérité, supprimé tout débat et diabolisé ceux qui tentent de partager les faits. La fraude est construite sur une montagne de mensonges et d'hypocrisie. Vous pouvez dire que le réchauffement climatique est une escroquerie parce que la BBC en fait la promotion. Toute cette escroquerie prouve qu'il y a beaucoup plus de fous à l'extérieur des asiles de fous qu'à l'intérieur.



Les masses irréfléchies ont cédé à la fraude des covidés parce qu'elles ont cru aux mensonges qu'on leur a racontés. Les gouvernements du monde entier ont utilisé la peur fabriquée pour excuser les nouvelles lois qu'ils ont introduites - supprimant notre démocratie et notre liberté.



La décarbonisation, le réchauffement de la planète, le changement climatique, le " net zéro " - vous pouvez savoir qu'il s'agit d'une fraude lorsqu'ils changent sans cesse de nom pour tenter de trouver un récit pseudo-scientifique dans lequel leurs absurdités s'intégreront - est une fraude qui, comme je l'ai prouvé dans mon livre Endgame, a été délibérément conçue et élaborée il y a des décennies comme un moyen d'instaurer le nouvel ordre mondial, la réinitialisation globale et la destruction de tout ce qui a de la valeur. Il suffit de lire le Club de Rome pour savoir de quoi il s'agit.



Nous n'avons plus de météo. Nous avons le climat. Chaque averse est une tempête avec un nom et chaque brise est un ouragan avec un anniversaire et un fan club. S'il ne pleut pas pendant deux jours, c'est une sécheresse.



Ils construisent des maisons sur des plaines inondables, laissent les rivières non draguées et les canalisations bouchées, puis se plaignent que les inondations inévitables sont le résultat du climat. Ils introduisent des castors sauvages dans les campagnes britanniques en sachant qu'ils vont abattre des arbres et bloquer les cours d'eau - et provoquer encore plus d'inondations.



Ils veulent que nous arrêtions d'utiliser les combustibles fossiles d'ici un an ou deux. En Écosse, une coalition mortelle entre le SNP et les Verts écossais détruira, à mon avis, l'Écosse. Il est question d'arrêter l'exploration pétrolière et de mettre fin à l'utilisation des champs pétrolifères existants qui sont déjà autorisés. Ils parlent de tuer l'industrie pétrolière d'ici deux à cinq ans.

Tous les politiciens soutiennent cette absurdité. Une pleine page de publicité dans le Financial Times affirmait que "les scientifiques du climat sont d'accord : nous ne pouvons pas nous permettre de construire de nouveaux projets pétroliers et gaziers". Si les climatologues sont d'accord avec cette affirmation, alors l'avenir est vraiment sombre. Le taux de mortalité qui en résultera se mesurera en milliards. Nous utilisons déjà trois fois plus de pétrole que ce qui est découvert.

Mais c'est ce qu'ils veulent, n'est-ce pas ?



C'est comme le Brexit encore une fois. Le peuple savait que l'UE nous emmenait vers l'esclavage et il n'en voulait plus. L'establishment voulait que nous restions dans l'UE parce que c'est, bien sûr, une partie du chemin vers le gouvernement mondial. Ceux qui luttent encore contre le Brexit sont les maîtres d'esclaves qui travaillent pour l'Agenda 21.



Les politiques extrémistes qui sont maintenant favorisées par les partis politiques du monde entier feront augmenter le coût de la nourriture de sorte que des millions de personnes mourront de faim. Ils veulent augmenter le coût du carburant pour que des millions de personnes meurent de froid. Comme je l'ai prédit il y a plusieurs mois, leurs politiques font grimper l'inflation et les taux d'intérêt. Tous ceux qui ont une hypothèque qui n'est pas fixe seront ruinés. Les épargnants verront leur patrimoine disparaître car les taux d'intérêt ne suivront pas l'inflation. Et les primes d'assurance vont exploser car les compagnies d'assurance profitent de l'arnaque pour augmenter les primes. Vous paierez une assurance supplémentaire contre les inondations même si vous vivez au dernier étage d'un immeuble de 16 étages.



Les taxes vont exploser. Pour atteindre le niveau zéro émissions d'ici 2050, comme prévu et promis, le Royaume-Uni devra débourser plus de 2 000 milliards de livres. Étonnamment, le gouvernement britannique s'est engagé juridiquement à le faire - et à appauvrir l'électorat de toutes les manières imaginables. Et il a pris cet engagement sans que le peuple le sache ou l'approuve. Le résultat est que tous ceux qui travaillent seront ruinés. Les entreprises vont faire faillite. Seuls ceux qui ne travaillent pas - et les milliardaires - profiteront de l'arnaque du réchauffement climatique. L'État deviendra tout puissant. Il convient de noter que Mark Carney, de l'infamie de la Banque d'Angleterre, est désormais envoyé spécial des Nations unies pour l'action climatique et le financement. Ce n'était pas vraiment une surprise.



Ils vont bientôt introduire les quotas d'émission de carbone. Ils feront partie du passeport numérique. Vous pourrez vous en sortir si vous possédez quelques milliers d'hectares de terrain. Le Prince Charles et Bill Gates vont sans doute en tirer un bénéfice.



En raison de l'arnaque du réchauffement climatique, neuf fournisseurs d'énergie ont fait faillite au Royaume-Uni au cours des deux dernières semaines. Et il y en aura d'autres. Des usines de fertilisants ont dû fermer. Les prix de l'énergie vont s'envoler et s'envoler encore plus. Des pénuries de tout seront inévitables. Les supermarchés et les restaurants prévoient une pénurie permanente de nourriture. Tous provoqués, bien sûr. Regardez la dernière vidéo que j'ai faite sur le réchauffement de la planète et les vidéos que j'ai faites l'année dernière prédisant comment ils allaient nous geler et nous faire mourir de faim. Tout cela est un plan soigneusement élaboré et le scénario pour l'avenir est facile à prédire. Inévitablement, YouTube a interdit et retiré les premières vidéos que j'ai réalisées, mais elles sont disponibles sur vernoncoleman.com.



Et sans l'utilisation de combustibles fossiles, il est impossible d'extraire les métaux essentiels du sol.

Il est impossible de fabriquer de l'acier sans charbon. Ils prétendent que c'est possible mais ce n'est pas le cas. Il est impossible de fabriquer de l'hydrogène (le nouvel "espoir" des fous du réchauffement climatique) sans combustibles fossiles. Il est impossible de fabriquer des éoliennes ou des panneaux solaires sans combustibles fossiles. (Et, rappelez-vous, que les éoliennes et les panneaux solaires sont des producteurs d'énergie négative. En d'autres termes, leur fabrication nécessite plus d'énergie qu'ils n'en produiront jamais).



La plus grande source d'énergie "verte" au Royaume-Uni est la biomasse. C'est la plus grande hypocrisie de toutes. La biomasse est constituée de granulés de bois. Les arbres sont abattus et coupés en morceaux. Ces morceaux de bois sont ensuite transportés de l'autre côté de l'Atlantique pour être brûlés. Ce serait risible si ce n'était pas aussi tragique. Et les biocarburants, présentés comme une alternative aux combustibles fossiles, consomment de la nourriture et provoquent donc davantage de famine.



La biomasse est la plus grande source d'énergie non fossile. Mais la majeure partie de notre électricité provient toujours du gaz, du pétrole et du charbon. Il n'est pas surprenant que la Chine, où le rationnement de l'électricité a été introduit, construise de nouvelles centrales électriques au charbon et que la demande mondiale de charbon augmente et ne diminue pas.

[...]

À l'avenir, tous les voyages internationaux, et une grande partie des voyages à l'intérieur des pays, seront interdits. Les seules personnes autorisées à monter dans les avions et les trains seront les hypocrites qui se rendront à une conférence sur le réchauffement climatique à l'autre bout du monde. Tous frais payés, bien sûr.

Les adeptes fous, les crétins qui bloquent les routes, sont tellement dérangés et méchants qu'ils empêcheront les ambulances de transporter les malades à l'hôpital. Mais je soupçonne que s'ils étaient un peu écrasés par un camion de douze roues, ils crieraient à l'aide. Les embouteillages qu'ils créent polluent l'atmosphère bien plus que le trafic qu'ils bloquent.

L'establishment médical du Royaume-Uni, qui nous a trahis pendant des décennies, souhaite en fait que les médecins réduisent les examens de leurs patients. Ils ne veulent pas que des diagnostics précoces soient faits. Ils ne veulent pas de traitement précoce. Ils prétendent que les examens et les traitements constituent une menace pour le climat. Cela semble incroyable, mais tout cela, ainsi que tout ce que je vous raconte, peut être facilement confirmé sur Internet. Je me demande, d'ailleurs, si les médecins de l'establishment médical seront désireux de retarder l'enquête et le traitement pour eux-mêmes et leurs proches - s'ils ont des proches.

Les adeptes fous ne se soucient pas des faits. Le dioxyde de carbone produit par l'homme représente environ 0,00065 % du total des gaz présents dans l'atmosphère terrestre. Regardez ma dernière vidéo sur le réchauffement climatique pour plus de preuves ou lisez Greta's Homework de Zina Cohen.

Ils veulent que nous utilisions tous des voitures électriques mais ils veulent interdire l'exploitation du lithium. Eh bien, on ne peut pas fabriquer les batteries nécessaires aux voitures électriques sans lithium. Mais c'est ça le plan - tout détruire et créer un État tout-puissant. Rien que le Royaume-Uni aura besoin de 75 000 tonnes de lithium pour la production de batteries de voitures. Bonne chance avec ça. Il faut sept ans pour construire une mine de lithium et deux ans pour construire une usine de batteries.

D'ici un an ou deux, nous devrons extraire trois milliards de tonnes de minéraux pour toutes les choses qu'ils ont prévues. Essayez d'extraire tout ça avec une pelle à énergie solaire.

Les insanités sont partout. Comme je l'ai déjà mentionné, ils prévoient d'envoyer du carbonate de calcium dans la stratosphère pour bloquer le soleil. Cela s'appelle l'ingénierie solaire et personne n'a la moindre idée des conséquences, mais Bill Gates pense que c'est une bonne idée. Les cinglés pensent que c'est un moyen d'arrêter le réchauffement climatique imaginaire. En réalité, cela contribuera à détruire l'agriculture et les réserves alimentaires.

Toute la fraude du changement climatique est construite sur une tour de pseudo-science. Les preuves montrent qu'il s'agit d'une fraude. Lisez le livre Greta's Homework pour connaître les faits.

Et même si la planète se réchauffait légèrement, comme cela se produit au fil des siècles, est-ce une si mauvaise chose ? Chaque année, au Royaume-Uni, environ 60 000 personnes âgées meurent parce qu'elles n'ont pas les moyens de se chauffer. (Ce chiffre sera plus élevé cette année, grâce aux verts.) Si le temps était plus chaud, beaucoup moins de personnes mourraient.

Il y a un plan pour tout cela, bien sûr - il s'agit de l'Agenda 21. Ils veulent que nous détestions nos gouvernements pour que nous accueillions favorablement leur projet de gouvernement mondial - une énorme bureaucratie orwellienne qui décidera de tout ce que nous faisons.

Les personnes qui promeuvent la fraude du réchauffement climatique sont les mêmes qui nous ont donné la fraude du covid-19. Leurs intentions sont mauvaises. Rappelez-vous : les prix des aliments et du pétrole n'augmentent pas à cause du soi-disant réchauffement climatique. Les prix des aliments et du pétrole sont délibérément poussés à la hausse par les verts fous, les adeptes du changement climatique.

La menace qui pèse sur notre avenir ne vient pas du réchauffement climatique, mais des personnes qui promeuvent cette fraude sans scrupule, une tromperie sans fin et une volonté psychopathe de voir des milliards de personnes mourir de faim et de froid pour pouvoir atteindre leurs objectifs politiques.

Et rappelez-vous, comme toujours, que tout ce que je vous ai dit est vrai. Vous pouvez vérifier tout cela par vous-même.