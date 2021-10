Suivi de l’essai clinique Pfizer à 6 mois: sûr et efficace ?

par Emma Kahn | 25 Oct 2021

Je reprends ici l’intégralité d’un twitt qui a été censuré : c’est l’analyse de l’essai Pfizer publié en septembre 2021 et qui est passé inaperçu à beaucoup! Il a été écrit par un scientifique de très haut niveau qui préfère rester anonyme

https://threadreaderapp.com/thread/1452314787094929413.html

https://twitter.com/2020Marceau/status/1452314791436079106

Suivi de l’essai clinique à 6 mois: sûr et efficace ?

C’est sûr, ?￰ Pfizer est très efficace pour grimer les comptes…

Les malaises et arrêts cardiaques se multiplient dans le monde mais les injections sont toujours hors de cause !

Pourtant la propre étude de Pfizer à 6 mois publiée le 28 juillet 2021 et sa version «revue par les pairs» datée du 15 septembre 2021, qui est passée complètement inaperçue, incrimine directement et clairement le ? Pfizer.

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.28.21261159v1.full.pdf

Pfizer affirme dans son abstract et dans le résumé du texte principal ce que reprennent en boucle les khmers blancs sur les plateaux ainsi que le gouvernement et les autorités sanitaires : le vaccin est sûr, efficace et très bien toléré.

Il est donc aujourd’hui quasiment impossible pour les familles des victimes de faire reconnaître leur statut de victime et leur préjudice ou tout simplement de se faire entendre, car ce qui leur arrive est scandaleusement nié par le gouvernement et les autorités sanitaires.

Que dit cette étude de Pfizer sur le suivi de ses injections à 6 mois ?

Prévenons tout de suite les « factcheckers » : il s’agit ici des propres données de Pfizer, et pas d’un avis personnel !

Pour extraire les données importantes de ce suivi de l’essai clinique, il faut aller les chercher dans la partie « appendix » https://www.medrxiv.org/content/medrxiv/early/2021/07/28/2021.07.28.21261159/DC1/embed/media-1.pdf?download=true dont les non scientifiques, les incompétents médecins de plateaux et les agences de santé ne connaissent même pas l’existence.

Le texte principal ne contient que du blabla et des conclusions fausses ou d’importants? par omission.

Dans la section ?￰ Appendix Table S4 p.11