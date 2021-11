Covid-19 : une situation jugée « très inquiétante » dans dix pays de l’Union européenne

Le 18/11/2021 à 13:36 Marc Antognetti, pour FranceSoir

L'Europe dans l'éternelle tourmente sanitaire.

Malgré un taux de vaccination relativement élevé, la situation épidémiologique semble une nouvelle fois se dégrader en Europe, où deux millions de cas ont été détectés au cours de la semaine écoulée. Le centre européen de contrôle des maladies (ECDC) a indiqué, dans sa dernière évaluation des risques que la situation est considérée comme « très inquiétante » dans dix pays et « inquiétante » dans dix autres (voir pages 5 et 6 du rapport). Étonnamment, la France est pour le moment épargnée.

Selon l’ECDE, la situation épidémiologique est actuellement caractérisée par une hausse rapide et importante des cas, et un taux de mortalité faible, mais en lente hausse. Ainsi, l’ECDE a classé les pays de l’Union européenne en quatre catégories en fonction du nombre de cas, d’hospitalisations et de morts.

« Le nombre d’hospitalisations et de morts devrait augmenter au cours des deux prochaines semaines »