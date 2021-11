L'Australie commence un nettoyage ethnique covid avec des rafles militaires de populations indigènes...

Des tests d'"eaux usées" de science de pacotille utilisés pour emprisonner des communautés entières sous la menace d'une arme.

Mardi 23 novembre 2021 par : Mike Adams

Le gouvernement australien des Territoires du Nord utilise maintenant des soldats et des camions de l'armée pour rassembler de force des autochtones qui ont simplement été près d'une autre personne testée "positive" au covid. Avec des familles séparées sous la menace d'une arme, l'une des prédictions les plus horribles que nous ayons faites s'est réalisée : La loi martiale militaire/médicale où des civils innocents sont rassemblés sous la menace d'une arme et emmenés dans ce qui est pour l'essentiel, des camps de concentration de covidés.

Ces victimes sont relogées de force dans le camp de quarantaine de Howard Springs à Darwin, en Australie. Michael Gunner, le chef du territoire, admet l'enlèvement militaire et la relocalisation forcée des indigènes australiens, dénigrant même leurs structures familiales et laissant entendre qu'ils sont des sauvages parce que de nombreux membres de la communauté interagissent entre eux comme une famille.

Extrait du post Facebook de Gunner :

« Ce qui est encore plus inquiétant, c'est la preuve d'un brassage important entre les ménages de Binjari, ainsi que le brassage et les allers-retours entre Binjari et la communauté voisine de Rockhole, qui compte environ 130 résidents. Ces communautés ont des liens personnels et familiaux très forts. Il est probablement utile de les considérer comme un seul et même foyer plutôt que comme un grand nombre de foyers différents.»

Gunner a également annoncé que tous les résidents locaux sont désormais prisonniers de leur propre maison et ne peuvent en sortir que pour des raisons de "traitement médical", ce qui signifie, bien sûr, se faire injecter le vaccin mortel covid-19. Il prétend que c'est pour leur propre bien :

« Comme vous le savez, la nuit dernière, nous avons pris des mesures urgentes pour intensifier notre réponse dans ces communautés - en mettant immédiatement en œuvre un confinement dur.

Cela signifie que les résidents de Binjari et Rockhole n'ont plus les cinq raisons de quitter leur maison. Ils ne peuvent sortir que pour un traitement médical, en cas d'urgence, ou si la loi l'exige.

Oui, ce sont des mesures fortes, mais la menace pour les vies est extrême. »

Gunner confirme également que des dizaines d'habitants ont été rassemblés par les militaires et emmenés de force dans les camps :

« Il est fort probable que d'autres résidents soient transférés à Howard Springs aujourd'hui, qu'il s'agisse de cas positifs ou de contacts étroits.

Nous avons déjà identifié 38 contacts proches de Binjari, mais ce nombre va augmenter. Ces 38 personnes sont en train d'être transférées.

J'ai contacté le Premier ministre hier soir. Nous sommes reconnaissants du soutien d'environ 20 personnes de l'ADF, ainsi que des camions de l'armée pour aider au transfert des cas positifs et des contacts étroits - et pour soutenir les communautés. »

Nous avons averti à plusieurs reprises le monde que des rafles militaires et des camps de concentration de covidés seraient bientôt mis en place. Les médias grand public complices - coupables d'alimenter le récit de la pandémie - ont tourné en dérision ces affirmations en les qualifiant de « théorie du complot ». Maintenant, il semble que tout cela soit devenu réalité factuelle.