On ne vous force pas, on vous enlève tout jusqu'à obtenir votre consentement

La ville de New-York ouvre 1 000 centres de vaccination pour injecter les enfants...



Kane Le 12 novembre 2021 1:15 am



Les écoles de la ville de New York ont lancé lundi des sites de vaccination pop-up COVID-19 pour les enfants âgés de 5 à 11 ans. Plus de 1 000 sites seront ouverts ce mois-ci dans les écoles de la ville, et les vaccins Pfizer sont administrés par des professionnels de la santé formés, a rapporté John Dias de CBS2.



"Dans l'ensemble, je pense que j'ai juste un peu plus de confiance en moi", a déclaré Sylvan Booudo, un élève qui a été vacciné. "Je suis maintenant capable de faire beaucoup plus de choses".



https://citizenfreepress.com/column-2/nyc-opens-1000-covid-vaccine-centers-to-inject-5-year-olds/