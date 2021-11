Les effets secondaires de la vaccination au Québec – partie 1

Anne-Hélène Jutras Mondialisation.ca, 09 novembre 2021 reinfocovid.ca 1

Imaginez un vaccin tellement sûr que vous devez être menacé pour le prendre,

contre une maladie si mortelle que vous devez être testé pour savoir si vous l’avez.

Denis Rancourt

1 re partie : Les cas rapportés dans les médias

Un enfant de trois ans a attrapé la COVID-19, dit sa mère, mais il n’a aucun symptôme, pas plus que ses parents ou son frère. La COVID-19, vraiment? Une dame presque centenaire, sans aucun symptôme, est morte… de la COVID-19. Un motocycliste qui avait contracté la maladie et s’en était remis a fait un accident de la route deux mois plus tard et est mort… de la COVID-19. Un entrepreneur dont le commerce avait fermé s’est tiré une balle dans la tête et est mort lui aussi… de la COVID-19. Combien d’autres sont ainsi morts de la COVID-19 sans même avoir de symptômes cliniques[1]?