Marais poitevin : La guerre de l’eau est déclarée !

Prise de la Bassine et bataille du Mignon, récit d’une journée épique

Les soulèvements de la terre

paru dans lundimatin#312, le 8 novembre 2021

Mauzé-sur-Bassines

Mauzé-sur-le-Mignon. Une commune rurale de 6 000 habitants. A cheval entre deux paysages radicalement antagonistes.

D’un côté, le marais asséché qui est aujourd’hui devenu un désert agricole avec ses interminables parcelles de maïs irrigué et ses exploitations industrielles aussi rentables que dévastatrices du vivant. Un paysage ravagé au point qu’on peine à se figurer qu’il fut, il n’y pas si longtemps, un vaste bocage.

De l’autre le marais mouillé, ses conches et ses frênes têtards, ses loutres et ses kyrielles d’oiseaux, vestige d’un rapport paysan à l’eau, à la terre, au monde animal. Mais il ne faut pas se fier à ces apparences de carte postale. Les frênes têtards sont malades et menacés de disparition rapide. Les lentilles vertes sont laminées par les pesticides. Le marais s’enfriche. A défaut d’éleveurs et d’installations paysannes, le maraîchage, les vaches maraichines et la culture des mogettes ont presque disparu.