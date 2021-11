Remèdes naturels qui soutiennent la fonction immunitaire contre tous les variants du Covid

29/11/2021 / S.D. Wells - https://www.afinalwarning.com/574605.html





Les américains qui prennent des médicaments sur ordonnance sont parmi les personnes les plus malades de la planète Terre, et ils vont très probablement le rester, à dessein. Ce sont les mêmes personnes qui ont fait la queue le jour où le vaccin Covid a été mis sur le marché, même s'il ne s'agissait que d'une "autorisation d'utilisation d'urgence" sans aucun test de sécurité ou d'efficacité.

Ces personnes pensent que les remèdes naturels sont réservés aux hippies qui ont des théories de conspiration farfelues sur la toxicité des vaccins et des médicaments sur ordonnance pour le corps humain. Ce sont des consommateurs qui croient pouvoir trouver des conseils utiles en matière de santé et de sécurité en utilisant Google comme moteur de recherche. Ces personnes ont besoin d'aide, et vite.



Des solutions naturelles que vous pourriez vouloir connaître, surtout pendant la crise du Covid



Les médecins américains minimisent l'importance et la force de la prise de suppléments de vitamine D, surtout pendant une pandémie, lorsque le soleil n'est pas un soleil d'été, et encore plus pour les personnes à la peau foncée. C'est de la science. C'est la nature. Embrassez-la.

L'autre problème pour des millions de personnes, c'est qu'elles achètent des compléments alimentaires fabriqués par les laboratoires pharmaceutiques, alors qu'elles se tournent vers les remèdes naturels, qui sont pratiquement morts et contiennent en plus des toxines. Recherchez les produits biologiques.



La plupart des acheteurs conventionnels entendent le mot "champignon" et pensent aux espèces vénéneuses qui poussent dans leur jardin et qui sont non comestibles. Ils sont loin de savoir que certains champignons poussent sur l'écorce des arbres, absorbant tous les nutriments de l'arbre. Ces champignons sont consommés depuis des millénaires, les cultures indigènes les utilisant comme médicaments pour toutes sortes de maladies et pour renforcer l'immunité.



Ne vous y trompez pas, aucun médecin américain n'est autorisé à recommander cette pratique, en particulier à la place des injections de Covid, qui favorisent la coagulation du sang. C'est plutôt malheureux car les champignons médicinaux sont à portée de main, dans de nombreux magasins d'aliments naturels et oui, en ligne.



La cannelle est l'épice ultime qui pourrait vous aider à protéger votre vie, surtout pendant le Covid.

Des centaines de millions de personnes s'efforcent de comprendre pourquoi elles continuent d'attraper le Covid après avoir reçu tous les vaccins recommandés. Elles n'arrivent pas à comprendre. Elles sont terrifiées par le Covid, alors elles se précipitent et se font injecter des milliards de protéines de pointe non testées qui servent de dangereux agents pathogènes dans tout le système vasculaire. Cela met à rude épreuve le cerveau, le coeur et le système nerveux central. L'ironie ? Rien de tout cela n'est nécessaire.



Dans les magasins d'alimentation et de compléments alimentaires, ils vendent de la cannelle. Si vous ne l'aimez pas sur votre nourriture, prenez-la sous forme de gélules et découvrez la riche source d'antioxydants qui donne un grand coup de pouce à votre système immunitaire. Certaines personnes l'aiment dans leur thé ou leur café.



La cannelle aide à réduire le risque de maladies cardiaques, y compris les maladies à prions causées par des milliards de protéines de pointe injectées ou créées (ARNm) dans le système vasculaire via les injections Covid.



L'utilisation de la cannelle remonte à l'Égypte ancienne, où elle était considérée comme un cadeau digne des rois. Prêt à combattre la grippe hivernale, le cancer, la grippe chinoise et de nombreuses autres maladies mortelles ? La cannelle peut éloigner les infections pulmonaires, comme le coronavirus. La science a prouvé que la cannelle traite efficacement les infections des voies respiratoires, dont certaines sont causées par des champignons ou des parasites.



La cannelle contribue même à réduire le taux de sucre dans le sang, ce qui lui confère un puissant effet antidiabétique. Qui l'aurait cru ? Prenez un supplément quotidien. Voici la liste des 10 meilleurs remèdes naturels qui aident à soutenir la fonction immunitaire :



#1. Vitamine D3

#2. Champignons médicinaux, dont le chaga, le cordyceps et le reishi.

#3. Racine de réglisse

#4. L'ail

#5. Huile d'origan

#6. Zinc

#7. La vitamine B12

#8. Cannelle (combat les infections pulmonaires)

#9. Curcuma (surtout avec la curcumine)

#10. La vitamine C



Les sources de cet article sont les suivantes : Pandemic.news – TruthWiki.org - NaturalNews.com

ZeroHedge.com – FoodSupply.news – India.com