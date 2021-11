Vaucluse : Moratoire pour le projet de plateforme logistique géante à Bédarrides

COLLECTIF DE LA PLAINE DU GRENACHE

Pour contacter le Collectif: collectifplainedugrenache@gmail.com

Facebook Mission Bédarrides 2020

Lors du conseil municipal du 20 octobre dernier, j'ai pu exposer les différents arguments partagés par le Ministère de l'écologie, le Conseil scientifique régional et France Nature Environnement notamment, et que je vous ai exposés dans une précédente publication.

Malheureusement, tous les élus de la majorité et de l'opposition de M. Sérafini ont voté sans équivoque ce projet, clamant haut et fort à l'unisson que "nous aussi, nous avons droit à notre part du gâteau".

Mais de quel gâteau parle-t-on? Un gâteau empoisonné à la betonnisation qui augmente le risque inondation, à la pollution aux particules et au bruit qui va impacter notre santé et celle de nos enfants, à la destruction de la biodiversité dont on sait aujourd'hui qu'elle est essentielle à la survie de l'espèce humaine elle-même.

Alors oui, la part du gâteau pourra être dévorée, mais que restera-t-il pour nos enfants? Les informations et les connaissances que nous avons chaque jour ne suffisent elles pas à reconnaître qu'un projet, peut-être qui avait du sens il y a quelques années, est aujourd'hui une absurdité et que nous pouvons trouver une issue positive et même bien meilleure pour notre commune, y compris financièrement ?

Les décisions politiques à tous niveaux de court terme continuent à provoquer des effets dévastateurs sur nos vies et celles de nos enfants. Et je dois dire combien je suis triste de voir que j'étais le seul à voter contre ce projet mercredi soir.

J'ai saisi le Préfet au nom du collectif "Plaine du Grenache" qui est en train de se monter et que vous pouvez rejoindre si vous le voulez, car qui plus est, les objectifs du gouvernement, du Préfet et même des stratégies du département et des Sorgues du Comtat sont contraires à la réalisation de ce projet.

Nous sommes dans une époque où les transitions sont parfois difficiles mais nécessaires, et nous devons trouver le courage de nous lever contre ce qui va à l'encontre même d'un futur vivable pour toutes et tous. Pas pour nous, mais pour nos enfants et les générations suivantes.

Lors du conseil municipal et en réponse à l'article dans ce journal, nous voilà affublé par la majorité et par l'opposition de M. Sérafini, de clichés vieux de 50 ans : '"ayatollah de l'écologie", "pensées idéologiques"...sauf que force est de constater que depuis 50 ans les lanceurs d'alerte des enjeux environnementaux avaient vu juste et que nous subissons aujourd'hui les conséquences de l'inaction et du manque de courage politique.

On peut donc se demander aujourd'hui qui finalement est idéologique et qui sont les ayatollahs, de la destruction de notre environnement.