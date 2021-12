À partir du 1er janvier, les invendus non alimentaires ne pourront plus être détruits

Publié le 15/12/2021 à 12:25 FranceSoir

Les produits électriques et électroniques, les piles, textiles, meubles, cartouches d'encre ou encore les produits d'hygiène et de puériculture invendus ne pourront plus être détruits par incinération.

Interdiction de destruction par incinération

C’est une mesure réclamée de longue date par les associations écologistes. À partir du 1er janvier 2022, les deux milliards d’euros de marchandises non alimentaires restées invendues après les soldes, braderies et autres déstockages ne pourront plus être détruits par incinération.