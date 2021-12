Avant que votre enfant ne soit injecté », déclaration du Dr Robert Malone sur les vaccins géniques Covid pour enfants

Jean-Dominique Michel – Le 14 décembre 2021

Avant de faire vacciner votre enfant, ce qui est irréversible et peut lui causer des dommages permanents, découvrez pourquoi 15’000 médecins et scientifiques médicaux du monde entier ont signé une déclaration affirmant publiquement que les enfants en bonne santé ne doivent PAS être vaccinés contre le Covid-19. Au nom de ces médecins et docteurs, le Dr Robert Malone, qui a consacré sa carrière au développement de vaccins, fournit aux parents une déclaration claire exposant les faits scientifiques à l’origine de cette décision.

Cette déclaration a été prononcée lors d’un événement en direct le 12 décembre pour lequel Unity Project s’est associé au Global Covid Summit . Le Dr Robert Malone et d’autres médecins de renom ont discuté de la récente mise à jour de leur Déclaration des médecins, portants sur les raisons pour lesquelles les enfants en bonne santé ne devraient pas être « vaccinés » et des risques associés aux injections géniques expérimentales appelées « vaccins ».

Lien vers le texte original en anglais : cliquer ici.

Texte intégral de la déclaration du Dr Malone

Je m’appelle Robert Malone, et je m’adresse à vous en tant que parent, grand-parent, médecin et scientifique. Je n’ai pas l’habitude de lire un discours préparé, mais ce sujet est si important que je voulais m’assurer que chaque mot et chaque fait scientifique étaient exacts.

Je m’appuie sur cette déclaration, ma carrière étant consacrée à la recherche et au développement de vaccins. Je suis vacciné contre le Covid et je suis généralement pro-vaccination. J’ai consacré toute ma carrière au développement de moyens sûrs et efficaces pour prévenir et traiter les maladies infectieuses.