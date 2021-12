Conférence scientifique à Saint-Pétersbourg sur l'affaire Covid

http://vkpatriarhat.org/en/?p=21226-

Les 20 et 21 octobre 2021, une conférence scientifique s'est tenue à Saint-Pétersbourg. Sa première partie était intitulée "Particularités médicales et politiques de la prévention de la vaccination Covid-19 en Russie". La conférence a été suivie par des scientifiques et des professionnels de la santé indépendants du fascisme mondial.



Citation de la résolution de la conférence scientifique-médicale :



L'OPPOSITION consolidée, mais légitime, contre le piétinement immoral et transhumain des droits et libertés des habitants de la Terre par un petit groupe de globalistes, qui a développé un mécanisme de terrorisme biologique et informationnel, et l'utilise cyniquement, DOIT s'appuyer sur une base scientifique solide, des arguments précis, et les opinions de professionnels en autorité. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons dissiper les accusations fabriquées à notre encontre par les médias de désinformation de masse et éduquer la population des pays qui ont fait l'objet d'une intervention hybride, mobiliser et remodeler les forces de l'opinion publique dans une direction correcte.



Les participants à la conférence sont parvenus à la conclusion suivante : Le 11 mars 2020, le président de l'OMS Tedros Ghebreyesus a déclaré des pandémies au nom de l'OMS, alors qu'il n'avait aucune autorité pour le faire. L'introduction du terme "pandémie" n'a pas été légalement établie par une directive (c'est-à-dire réglementée) et elle ne nécessite pas l'adoption d'autres mesures extraordinaires. Les seuils épidémiques n'ont pas été dépassés, et l'épidémie n'a pas été déclarée. Les mesures visant à prévenir une augmentation des maladies infectieuses et des décès étaient et sont :

1) scientifiquement non fondées,

2) pour la plupart erronées, et non conformes aux lois internationales et nationales des différents pays,

3) une violation des droits et libertés individuels des citoyens et une menace pour leur vie et leur santé. Pratiquement tout ce qui se passe sous le prétexte de la présence d'une pandémie et d'une épidémie de Covid-19 est une escroquerie et du charlatanisme tous azimuts. À notre avis, ces activités nécessitent une enquête détaillée de la part de la Cour pénale internationale pour le bien des générations futures.



Les tests PCR de masse pour détecter les personnes infectées par le SRAS-Cov-2 se sont révélés indignes de confiance et ne constituent pas une méthode appropriée d'identification des patients infectés par le Covid-19, car cette maladie est causée par un virus à ARN à chaîne courte, par opposition aux virus à ARN à chaîne longue, pour lesquels la méthode de test PCR a été développée.



L'augmentation constante du nombre de tests PCR administrés, des contributions financières élevées injustifiées aux hôpitaux pour les patients identifiés et traités comme positifs au Covid-19, ainsi que la manipulation des statistiques, ont créé une image fausse du nombre de malades et ont entraîné des décisions médicales et administratives incorrectes, permettant ainsi des actes de corruption.



L'utilisation incontrôlée de gluco-corticoïdes dans les cabinets médicaux et dans les hôpitaux entraîne une suppression de l'immunité, sans fondement, ce qui permet à l'infection de pénétrer dans le corps et de provoquer une pneumonie, un empoisonnement du corps et la mort. Cette situation est actuellement la cause de la mort de milliers de personnes.



NOUS DÉCLARONS QUE :



Les tests et la "vaccination" des enfants contre le coronavirus sont, selon les participants à la conférence (et une grande partie de notre société), considérés comme une attaque contre ce que nous avons de plus sacré - une attaque contre la vie et la santé des enfants.



Aucun des vaccins Covid-19 n'a subi les phases de tests cliniques nécessaires pour prouver l'efficacité et la sécurité de son utilisation, et nous ne pouvons donc pas parler de "vaccination préventive de la population", car c'est un crime, un mensonge et une escroquerie. L'augmentation des décès excessifs dans la population adulte en 2021 est directement liée à une "vaccination contre le Covid-19" agressive et massive.



Nous sommes convaincus que le groupe de personnes mène une activité globale destructrice coordonnée liée à une violation des droits constitutionnels et internationaux fondamentaux des citoyens. Un nombre illimité de personnes sont forcées de participer à une expérience scientifiquement non soutenue qui met en danger leur vie et leur santé.

Tout cela se passe sans leur consentement total et volontaire, et en outre en violation des principes médicaux communs, notamment épidémiologiques, immuno-préventifs, et sans suivi des résultats de cette recherche expérimentale. Ce faisant, diverses interventions médicales sont pratiquées sans aucun retour d'information pour assurer la vie et la bonne santé des participants aux expériences. Il n'y a pas d'évaluation des complications et des contre-indications et aucun groupe de soins médicaux n'est dédié au suivi des participants aux expériences.



Le Covid-19 n'est pas une infection particulièrement dangereuse, et ce terme a été introduit intentionnellement même s'il est en contradiction avec la résolution du gouvernement de la Fédération de Russie datée du 31 janvier 2020 n° 66 "Sur l'introduction de changements dans la liste des maladies qui présentent un danger pour l'environnement", à l'époque où il n'y avait que 2 porteurs "asymptomatiques" de cette maladie. Le but était d'introduire une autre restriction de nos droits et de préparer la population à l'infodémie.



Nous exprimons notre indignation devant le nombre (treize !) de recommandations méthodologiques du Département de la Santé de la Fédération de Russie pour le traitement des patients atteints de Covid-19, qui ont été préparées sans une analyse approfondie et appropriée des résultats des recommandations précédentes et sans aucune directive pour leur but préventif. Toute l'immunoprévention est orientée vers des espoirs injustifiés de produire un vaccin miraculeux, ce qui viole tous les principes de l'épidémiologie, qui stipulent que la vaccination préventive pendant l'explosion épidémiologique développée est contre-indiquée, car elle induit le syndrome d'EIM.

Le fait qu'il s'agissait d'une approche erronée du ministère de la Santé et de "Rospotrebnadzor" (autorité de protection de la santé des consommateurs) est prouvé par le triplement du nombre d'infections et le doublement du nombre de décès au cours du second semestre de 2021.



Nous sommes convaincus et nous déclarons que c'est une immunité naturelle, et non celle renforcée par une vaccination, qui constitue la protection la meilleure et la plus fiable contre les infections virales respiratoires aiguës, y compris celles causées par les coronavirus. Soutenir le contraire est l'hérésie antiscientifique la plus stupide, qui n'est fondée sur aucune preuve de recherche.



L'intimidation de la population à l'aide de vidéos d'horreur et de statistiques manipulées sur les chaînes de télévision nationales est une intention clairement malsaine et criminelle. Son but est de coincer les gens dans les centres de "vaccination" à tout prix.



Les appels impérieux du gouvernement s'accompagnent de chantages tels que la diminution des avantages, de l'aide sociale et la suppression d'autres droits. Les citoyens sont ouvertement soudoyés par toutes sortes de "loteries", de cadeaux et même par des primes financières aux employeurs pour chaque employé vacciné.



L'échange intentionnel de termes, d'approches scientifiques, le remplacement des conseils gouvernementaux et scientifiques par des groupes de travail non professionnels, la création délibérée de chaos et de conflits, l'obligation d'utiliser des masques, des gants, des codes QR, des laissez-passer Covid et des téléphones intelligents jouent un rôle dans cette activité criminelle internationale. Tout cela nécessite une enquête très approfondie et, en conséquence, des poursuites pénales contre toutes les personnes qui ont violé la loi.



NOUS SOMMES CATÉGORIQUEMENT CONTRE :

1/ les fonctionnaires et les professionnels des médias qui utilisent les termes "épidémie" et "pandémie", qui substituent les concepts et manipulent les termes tels que "patient asymptomatique", "menace de maladie", "menace de propagation de l'infection", "opacité de verre 4/dépoli", "virus", "test PCR", "vaccination" - chacun d'entre eux étant utilisé différemment jusqu'en 2020, ou n'ayant aucune signification particulière ;

2/l'émission d'actes juridiques normatifs restreignant nos droits en raison de la "menace de maladie", remplaçant les approches scientifiques et juridiques valides ;

3/l'utilisation de tests massifs et injustifiés sur des humains par des systèmes de tests non éprouvés pour diagnostiquer le Covid-19 ;

4/ la poursuite de la "vaccination" massive et mortelle contre le Covid-19 ;



5/l'inclusion du "vaccin préventif Covid-19" dans le calendrier national des vaccinations préventives ;

6/la certification prématurée des "vaccins Covid-19" en raison d'essais cliniques prétendument réussis ;

7/la ségrégation des personnes selon leur statut "vaccinal" et l'introduction de codes QR (passeports Covid) ;



8/le transfert injustifié d'élèves et d'étudiants vers l'enseignement à distance ;

9/les " confinements" et "quarantaines" illégaux ainsi que l'imposition d'amendes pour non-respect de mesures illégales et scientifiquement infondées.

NOUS EXIGEONS

1/un retour aux approches scientifiques dans le domaine de l'épidémiologie, de la virologie et de l'immunoprophylaxie ;

2) un retour à la mise en œuvre des droits constitutionnels et internationaux des citoyens, qui sont limités en raison d'une menace hypothétique et non réelle pour la santé, c'est-à-dire en l'absence d'épidémie, ce qui constitue un délit ;

3) diagnostiquer le Covid-19 non pas sur les résultats des tests PCR, mais à partir du tableau clinique du patient ;

4) arrêter l'expérience létale en raison du nombre important de décès et de complications post-vaccinales sévères jusqu'à ce que tous ces cas aient fait l'objet d'une enquête approfondie et que les causes de leur survenue aient été identifiées ; créer une base de données pour l'enregistrement et les statistiques des complications post-vaccinales et des décès résultant de l'immunisation avec n'importe quelle préparation immunobiologique, et confier sa maintenance à une organisation civique indépendante du gouvernement et des entreprises pharmaceutiques (note : à l'exception des organisations à but non lucratif de Soros) ;

5/l'arrêt du débat à la Douma d'Etat de la Fédération de Russie du projet de loi sur l'inclusion de la "vaccination préventive contre Covid-19" dans le calendrier national des vaccinations préventives (article 9 de la loi fédérale "sur l'immunoprophylaxie des maladies infectieuses" du 17 septembre 1998 N 157-FZ) jusqu'à ce qu'une large discussion sur cette question avec la participation de scientifiques et de médecins indépendants soit achevée ;

6) ne pas accorder de certification prématurée à tout médicament expérimental (vaccins dits Covid-19) jusqu'à la publication des résultats des études cliniques, leur vérification détaillée et le débat public exhaustif qui s'ensuivra ;

7) le transfert des fonctions du service épidémiologique de "Rospotrebnadzor" au département de la santé de la Fédération de Russie ;

8) la destitution du gouvernement de la Fédération de Russie en raison de son incapacité à faire face à la panique et à organiser professionnellement le travail du système de santé, ce qui a déjà entraîné une surmortalité due à des maladies "non covidiennes" de centaines de milliers de nos concitoyens ;

9) l'ouverture de poursuites pénales contre les personnes coupables d'être alarmistes et de créer la panique par une confusion des termes, l'utilisation de fausses informations et la prise de décisions délibérément erronées qui ont provoqué une augmentation excessive de la mortalité supplémentaire de la population.



LES PARTICIPANTS À LA CONFÉRENCE ONT PRIS LA RÉSOLUTION SUIVANTE :

1/Appeler le Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, le Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie, le Comité d'enquête de la Fédération de Russie, le Bureau du procureur général de la Fédération de Russie, le Département des affaires étrangères de la Fédération de Russie à lancer une enquête internationale sur l'affaire mondiale Covid au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, à identifier ses organisateurs et ses bénéficiaires, et à traduire les auteurs en justice pour crimes contre l'humanité.

2/Appeler le Président et le gouvernement de la Fédération de Russie à abroger tous les actes juridiques normatifs illégaux émis par le "Rospotrebnadzor" de la Fédération de Russie et les gouverneurs qui restreignent les droits personnels inaliénables et autres droits constitutionnels des citoyens russes (vaccination obligatoire, codes QR, tests, quarantaine, etc.)

3/Publier cette résolution pour une discussion publique et l'envoyer à tous les organes de toutes les branches du pouvoir d'État de la Fédération de Russie.



PARTICIPANTS À LA CONFÉRENCE



Pavel Andreevich Vorobiev, docteur en sciences médicales, professeur

Alexander Alexeevich Redko, docteur en sciences médicales, professeur

Vladislav Anatolievich Shafalinov, docteur en sciences médicales, professeur

Igor Alexeevich Gundarov, docteur en sciences médicales, professeur

Denis Viktorovich Ivanov, docteur en sciences médicales, professeur

Galina Borisovna Kirillicheva, docteur en sciences médicales, professeur

Yuri Vladimirovich Lobzin, docteur en sciences médicales, professeur, membre de l'Académie des sciences de Russie

Valentin Yurievich Katasonov, docteur en sciences économiques, professeur

Irina Vladimirovna Ermakova, docteur en sciences biologiques, candidate en sciences pédagogiques

Irina Viktorovna Zhuzhgova, candidate aux sciences médicales

Sergey Anatolievich Anufriev, Candidat des sciences médicales, Professeur associé

Anna Viktorovna Schwabauer, candidate en sciences juridiques (doctorat en droit)

Alexandre Vladimirovitch Saversky, expert de l'Académie des sciences de Russie

Natalia Ivanovna Novakova, juriste

Sofia Alexandrovna Naumenko, thérapeute

Plamen Paskov, politologue, candidat à la présidence de la Bulgarie

Dina Sergeevna Gibson, entrepreneur

Dmitry Vyacheslavovich Kazakov, entrepreneur

Andrey Borisovich Tsyganov, président de la Commission pour la protection des enfants contre les contenus destructifs sous Roskomnadzor

Anatoly Arturovich Artyukh, président de l'organisation nationaliste chrétienne orthodoxe "Narodny Sobor" (Assemblée du peuple).

Olga Nikolaevna Baranets, médiateur public pour la protection de la famille à Saint-Pétersbourg et dans la région de Leningrad.

Denis Alexeevich Shulga, militant des droits de l'homme, coordinateur du mouvement "StopVaczism".



