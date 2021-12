Dr Robert Malone : "Parents ne faites pas vacciner vos enfants"

L'inventeur du vaccin à ARNm met en garde les parents : Ne donnez pas aux enfants des " vaccins non prouvés " qui peuvent endommager de façon permanente leurs organes, leur système reproducteur et leur immunité



Alicia Powe Publié le 24 décembre 2021 à 7:15am



Le médecin qui a inventé la technologie ARNm contenue dans les vaccins COVID exhorte tous les parents à s'abstenir de vacciner leurs enfants avec cette inoculation " irréversible " qui pourrait endommager de façon permanente leurs organes vitaux, leur système reproducteur et leur système immunitaire.



Le public est trompé sur l'efficacité et les effets du vaccin, avertit le Dr Robert Malone, responsable médical et réglementaire en chef de The Unity Project, qui a inventé la thérapeutique de l'ARNm messager en 1988.



"Parents, avant que vous ne fassiez une injection à votre enfant, une décision qui est irréversible, je voulais vous faire connaître les faits scientifiques concernant ce vaccin génétique qui est basé sur la technologie du vaccin ARNm que j'ai créé", explique le Dr Malone dans une vidéo publiée mardi. "



Le médecin et scientifique de renommée internationale y expose trois points essentiels que les parents devraient prendre en compte avant de se plier à la contrainte gouvernementale de faire vacciner leurs enfants :



Premièrement, un gène viral sera injecté dans les cellules de vos enfants. Ce gène force le corps de votre enfant à fabriquer des protéines de pointe toxiques. Cette protéine peut causer des dommages permanents aux organes vitaux des enfants, notamment leur cerveau et leur système nerveux, leur cœur et leurs vaisseaux sanguins, y compris les caillots sanguins, leur système reproducteur, et ce vaccin peut déclencher des changements fondamentaux dans leur système immunitaire.



Le plus alarmant dans tout cela est que ces dommages, une fois qu'ils se produisent, sont irréparables. Vous ne pouvez pas réparer les lésions dans leur cerveau. On ne peut pas réparer les cicatrices du tissu cardiaque. On ne peut pas réparer un système immunitaire génétiquement réinitialisé. Et ce vaccin pourrait causer des dommages au système reproducteur qui pourraient impacter les générations futures de votre famille.



La deuxième chose que vous devez savoir à ce sujet est que cette nouvelle technologie n'a pas été testée de manière adéquate. En général, il faut au moins cinq ans de tests et de recherches avant de pouvoir vraiment comprendre les risques des nouveaux médicaments ou vaccins.



Les inconvénients et les risques des nouveaux médicaments ne sont souvent révélés que bien des années plus tard. Demandez-vous donc si vous voulez que votre propre enfant fasse partie de l'expérience médicale la plus radicale de l'histoire de l'humanité.



Un dernier point. La raison qu'ils vous donnent pour vacciner votre enfant est un mensonge. Vos enfants ne représentent aucun danger pour leurs parents ou leurs grands-parents. C'est même le contraire. Leur immunité après avoir reçu le COVID est essentielle pour sauver votre famille, voire le monde, de cette maladie.



En résumé, il n'y a aucun avantage pour vos enfants ou votre famille à les vacciner contre le faible risque de ce virus, compte tenu du risque sanitaire connu du vaccin, avec lequel vous et vos enfants devrez peut-être vivre pour le reste de votre vie. Le rapport bénéfice/risque de ce vaccin est sans fondement pour les enfants.



En tant que parent et grand-parent, je vous recommande de protéger vos enfants et de ne pas leur administrer ce vaccin non éprouvé.



Malgré le fait que le docteur Malone et une multitude de médecins aient tiré la sonnette d'alarme sur les risques du vaccin, Malone, qui a été qualifié de "théoricien du complot" et banni des médias sociaux après avoir tiré la sonnette d'alarme sur la tromperie du gouvernement concernant le vaccin COVID, est l'un des onze médecins qui siègent au conseil consultatif stratégique de The Unity Project.



The Unity Project, une organisation à but non lucratif composée d'une coalition de parents, de chefs d'entreprises, d'enseignants et d'autres professionnels concernés dans toute la Californie, a été fondée pour s'opposer au projet du gouverneur de Californie Gavin Newsom d'imposer le vaccin COVID-19 aux élèves de la maternelle à la terminale.



Malgré l'abondance de données prouvant que les vaccins COVID sont inefficaces pour prévenir la transmission du COVID et le taux croissant de décès liés à la vaccination, les villes dirigées par les démocrates, dont New York et Chicago, exigent que les clients, dès l'âge de 5 ans, présentent une preuve de vaccination COVID pour entrer dans les restaurants, les salles de sport et les lieux publics couverts.



Washington DC commencera à exiger que les clients âgés de plus de 12 ans présentent une preuve de vaccination partielle pour entrer dans les lieux publics couverts d'ici le 15 janvier, et une vaccination complète d'ici le 15 février.



https://www.thegatewaypundit.com/2021/12/mrna-vaccine-inventor-issues-warning-parents-not-give-children-unproven-vaccines-may-permanently-damage-organs-reproductive-system-immunity/