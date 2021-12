Faire croire que les décès ne sont pas imputables aux injections

Selon un éminent médecin, les vaccins COVID-19 tueront des personnes tout en faisant croire que leurs maladies sous-jacentes en sont la cause

27/11/2021 / Par Cassie B.

Un éminent médecin sud-africain qui a joué un rôle clé dans le développement des premiers traitements contre le COVID-19 a déclaré que les campagnes de vaccination actuelles n'ont qu'un seul but : "contrôler et tuer une grande partie de notre population sans que personne ne soupçonne que nous avons été empoisonnés".

Cette affirmation controversée a été faite par un médecin de famille d'Afrique du Sud, le Dr Shankara Chetty, dont le site Internet indique qu'il a traité avec succès 7 000 patients avec le COVID-19 sans un seul décès ni hospitalisation. Il est également le médecin à l'origine de la "thérapie du 8e jour pour le COVID-19", destinée aux patients se trouvant au stade inflammatoire le plus dangereux de la maladie.

Dans un enregistrement vidéo, le Dr Chetty a déclaré que si nous savons tous qu'il y a des incohérences et de la coercition en ce moment, il est important d'en comprendre les raisons. Pour lui, tout se résume à la protéine spike.

"Si je devais vous donner mon avis, quant à ce qui se passe à l'échelle mondiale, [la] protéine spike est l'une des toxines ou des poisons les plus artificiels que l'homme ait jamais fabriqués", a-t-il déclaré. "Et le but de cette toxine est de tuer des milliards de personnes sans que personne ne s'en aperçoive. Donc, c'est un poison avec un agenda".

Selon lui, les confinements mondiaux ont conduit les patients à arriver dans les hôpitaux plus tard dans la progression de la maladie, et les protocoles utilisés ont été conçus "pour fabriquer la mort et les dommages [afin] d'attiser toute la peur" pour justifier la vaccination de la planète et l'exposition de tous à la protéine de pointe plus longtemps.

Un trop grand nombre de décès variés rendra difficile l'imputation de la responsabilité au vaccin.

Il brosse un tableau profondément troublant de la façon dont le vaccin va tuer des gens sans jamais se faire passer pour le coupable évident. La protéine de pointe du vaccin sera distribuée dans tout le corps par l'intermédiaire de l'ARNm, dit-il, et fabriquée dans différents tissus du corps.

"Ces tissus seront reconnus comme étrangers et déclencheront une multitude de réponses auto-immunes. Ainsi, les décès qui sont censés suivre les vaccinations ne pourront jamais être imputés au poison ! Ils seront trop divers, trop nombreux et se produiront dans un laps de temps trop large pour que nous puissions comprendre que nous avons été empoisonnés", a-t-il déclaré.

La capacité du vaccin à exacerber des maladies préexistantes signifie que le décès des personnes sera imputé aux pathologies sous-jacentes dont elles souffraient, même si ces pathologies ne les auraient jamais tuées autrement. Il peut s'agir de poussées de cancer provoquées par le vaccin qui tuent les patients, dont le décès sera alors imputé au cancer plutôt qu'au vaccin. De même, les diabétiques qui ont des accidents vasculaires cérébraux et les personnes souffrant d'hypertension qui ont des crises cardiaques verront leurs maladies attribuées à ces maladies plutôt qu'aux vaccins.

Bien que cela puisse sembler farfelu pour certains, il pense que la compréhension du "jeu final" apporte beaucoup de clarté. Comme les vaccins n'ont aucun sens d'un point de vue scientifique, il pense que c'est une explication plus probable.

"Mais je pense que si les gens comprennent quelle est l'intention, alors ils comprendront pourquoi ce qui est arrivé est arrivé. La mauvaise logique, la coercition, la suppression, tout cela est justifié si vous comprenez qu'il y a un plan plus grand. Ce plan consiste à s'assurer que nous pouvons contrôler et tuer une grande partie de notre population sans que personne ne soupçonne que nous avons été empoisonnés", a-t-il déclaré.

D'autres médecins de renom ont adopté une position similaire, notamment un ancien chef de projet de l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI), Geert Vanden Bossch, et le Dr Peter McCullough, médecin et expert du COVID-19, qui a publié de nombreux articles.

Un autre expert, l'ancien vice-président et scientifique en chef de Pfizer pour les allergies et les maladies respiratoires, le Dr Michael Yeadon, a déclaré en publiant la vidéo du Dr Chetty sur Telegram : "Les obligations vaccinales sont illogiques et effrayantes, car la plupart des gens ne courent pas un grand risque de contracter le virus et les vaccins ne préviennent pas l'infection ou la transmission. Ils ne présentent donc aucun avantage pour la société, mais seulement un avantage individuel potentiel", a-t-il déclaré.

"Nous ne forcerions JAMAIS les gens à faire quelque chose qui ne profite qu'à eux, et encore, dans des circonstances peu probables. C'est insensé. Refusez", a-t-il ajouté, en faisant référence aux vaccins dangereux.

Les sources de cet article sont les suivantes

LifeSiteNews.com

LifeSiteNews.com