La FDA demande 55 ans pour libérer l’information sur le vaccin Pfizer... contre quatre mois pour l'approuver

Publié le 06/12/2021 à 22:22 FranceSoir

Le 15 novembre 2021, les avocats de la Food and Drug Administration (FDA) ont demandé au juge fédéral de lui donner jusqu'en 2076 pour divulguer l'intégralité des documents en sa possession liés à l'approbation du vaccin COVID-19 de Pfizer-BioNTech. Un temps qui paraît très long si on le compare aux quatre mois qu’il aura fallu à l’agence pour homologuer le vaccin contre le Sars CoV-2, après que Pfizer a commencé à soumettre des documents en vue de l'approbation complète du vaccin.

Pour comprendre la demande de la FDA, il faut remonter en septembre dernier lorsqu’un groupe de 30 médecins, scientifiques et professionnels de la santé de l’Organisation Public Health and Medical Professionals for Transparency (PHMPT) – qui comprend des représentants de l’UCLA, de l’université de Brown, de l’université de Yale et d’institutions internationales – a intenté un procès à la FDA après que l’agence a refusé d’accélérer une demande de données sur les vaccins déposée en vertu de la loi sur la liberté d’information (FOIA). Parmi ces scientifiques de renom, on peut citer Harvey Risch, professeur d’épidémiologie à la Yale School of Public Health.

Une demande de transparence nécessaire après les révélations du PfizerGate par le British Medical Journal

Le groupe de scientifiques a d’ailleurs justifié cette demande par le fait que la publication des données relatives contribuerait à convaincre les sceptiques de l’innocuité des vaccins.