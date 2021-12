Le British Medical Journal dénonce le « fact-checking » mensonger de Facebook

Jean-Dominique Michel – Le 18 décembre 2021

Lettre ouverte du BMJ à Mark Zuckerberg

Cher Mark Zuckerberg,

Nous sommes Fiona Godlee et Kamran Abbasi, rédacteurs en chef du BMJ, l’une des revues de médecine générale les plus anciennes et les plus influentes au monde. Nous vous écrivons pour vous faire part de nos graves préoccupations concernant la « vérification des faits » effectuée par des fournisseurs tiers pour le compte de Facebook/Meta.

En septembre, un ancien employé de Ventavia, une société de recherche sous contrat qui a participé à l’essai principal du vaccin Pfizer covid-19, a commencé à fournir au BMJ des dizaines de documents internes de la société, des photos, des enregistrements audio et des courriels. Ces documents ont révélé une multitude de mauvaises pratiques de recherche sur les essais cliniques au sein de Ventavia, susceptibles d’avoir un impact sur l’intégrité des données et la sécurité des patients. Nous avons également découvert que, malgré la réception d’une plainte directe concernant ces problèmes il y a plus d’un an, la FDA n’a pas inspecté les sites d’essais de Ventavia.

Le BMJ a chargé un journaliste d’investigation d’écrire l’histoire pour notre journal. L’article a été publié le 2 novembre, après avoir fait l’objet d’un examen juridique, d’un examen externe par les pairs et de la supervision et de l’examen éditoriaux habituels de haut niveau du BMJ [1].