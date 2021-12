Le plus grand procès de l’Histoire depuis Nuremberg se prépare avec beaucoup d’ardeur et d’arguments réels

Éric Verhaeghe Mondialisation.ca, 12 décembre 2021

Des centaines d’avocats et de médecins ont uni leurs forces pour poursuivre les CDC (Centres pour le Contrôle et la Prévention des Maladies), l’OMS (Organisation mondiale de la Santé) et le Groupe de Davos (Forum économique mondial) pour crimes contre l’humanité, dans ce qu’il convient d’appeler un « second tribunal de Nuremberg ».

Me Reiner Fuellmich et son équipe ont collecté des milliers de preuves scientifiques attestant du manque de fiabilité total des tests PCR et de la fraude qui les sous-tend. Le 15 novembre dernier, Fuellmich a été l’invité d’une commission d’enquête parlementaire polonaise sur le Covid-19, à Varsovie.

1. Le plus grand procès de l’histoire depuis celui de Nuremberg se prépare…

Humansarefree en a fait état en mars : les technocrates qui ont poussé les gouvernements à confiner leurs citoyens doivent-ils être jugés pour crimes contre l’humanité ?