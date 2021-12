Le professeur Gilbert Deray signalé à la justice par l’association Enfance et Libertés

Publié le 13/12/2021 à 10:00 FranceSoir

Le Pr Deray n'en est pas à son coup d'essai...

Depuis plusieurs semaines, le très médiatisé Gilbert Deray se fait l’avocat zélé de la vaccination contre le Covid-19 des enfants dès cinq ans. Au regard de l’absence de données scientifiques qui permettraient de soutenir cette mesure, l’association "Enfance et Libertés" vient de procéder à un signalement du néphrologue auprès de la procureure de Paris.

« Est-ce qu'il faut vacciner deux millions d'enfants pour en sauver dix ? Je le crois », estimait Gilbert Deray sur le plateau de RMC le 8 novembre dernier. Depuis, ce spécialiste des pathologies du rein continue de marteler, de radios en plateaux de télévisions qu'il ne quitte plus depuis bientôt deux ans, ses arguments en faveur de la vaccination des plus jeunes, afin de convaincre auditeurs et téléspectateurs. Sauf que tous les scientifiques, médecins, et... parents, ne l'entendent pas de cette oreille. Aussi, estimant que les informations communiquées par Gilbert Deray étaient « fausses et trompeuses et de nature à induire en erreur », l’association Enfance et Libertés, qui rassemble des collectifs de parents à travers la France, a décidé, dans un premier temps, de signaler les faits auprès du tribunal judicaire de Paris, ce jeudi 8 décembre.

Dans son communiqué, l'association souligne plusieurs éléments. En premier lieu, la Haute autorité de santé ne reconnait dans son avis du 25 novembre 2021 aucun enfant mort pour cause de Covid. Les trois enfants décédés avec le virus étaient affectés par d'autres comorbidités. Par ailleurs, dans le même avis, celle-ci rappelle que l'existence du "Covid long" n'est pas scientifiquement établie chez les enfants. Au contraire.