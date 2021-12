Les décès de pilotes étasuniens ont augmenté de 1 750 % après leur vaccination obligatoire

Lance Johnson Mondialisation.ca, 16 décembre 2021

Les pilotes de ligne étasuniens, auparavant en bonne santé, décèdent à un rythme sans précédent. Les pilotes sont des gens qui doivent être en parfaite condition physique, mais en 2021, l’ensemble de l’industrie aérienne a conspiré contre la santé individuelle des pilotes et les a menacés de licenciement s’ils ne participaient pas à l’expérience du vaccin covid-19. En conséquence, plus de cent jeunes pilotes sont mystérieusement décédés en 2021, tandis que d’innombrables autres pilotes souffrent en silence d’événements indésirables et d’un système immunitaire affaibli.

Un total de cent onze pilotes sont morts au cours des huit premiers mois de cette année ! Cela représente une augmentation de 1 750 % par rapport à 2020, alors que le monde était pourtant censé être en pleine pandémie. Une liste des personnes décédées a été publiée dans le magazine de l’Air Line Pilot Association. En comparaison, il y a eu 6 décès de pilotes de ligne en 2020, et un seul décès en 2019.

Le dernier Air Line Pilot magazine d’octobre/novembre montre qu’un pilote est mort en 2019, 6 en 2020 et 111 pendant les 9 premiers mois de 2021

La recrudescence des décès de pilotes est un signal d’alarme pour tous.

La plupart des 111 décès sont survenus après que les vaccins covid-19 ont été injectés en masse. Comme il n’existe pas de codes médicaux pour les décès dus aux vaccins, la plupart des décès sont attribués à d’autres causes. Ces causes peuvent être liées aux preuves pathologiques à l’origine des lésions vaccinales, mais ne sont jamais codées comme telles. Les preuves pathologiques sont souvent ignorées, et les décès de jeunes hommes et femmes sont souvent qualifiés de « soudains » ou « inexpliqués » – sans aucune enquête d’ordre pathologique.