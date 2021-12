Plus de 400 études démontrent l’échec des mesures « dites sanitaires » contre le Covid

Jean-Dominique Michel 5 décembre 2021





« Les confinements ont été inefficaces, les fermetures d’écoles ont été inefficaces, les obligations de port du masque ont été inefficaces et les masques eux-mêmes ont été et sont inefficaces et nuisibles. »

Dr Paul Alexander

Dans une tribune récente, trois universitaires belges spécialistes de l’évaluation des politiques publiques soulignent la lamentable somme d’absurdités destructrices mises en œuvre par nos « gouvernements ». Selon l’introduction du média Le Vif :

« À l’instar d’Émile Zola, révolté par l’injustice et l’incurie des débats de son temps, les universitaires Catherine Fallon, Nicolas Thirion et Élisabeth Paul (ULiège et ULB) « passent par voie de presse pour dénoncer les graves manquements politiques et de gouvernance qui caractérisent la riposte à la pandémie de Covid-19 en Belgique ». Et espèrent que « ceci suscitera enfin une évaluation indépendante de la gestion cette crise ».

Lien vers la tribune sur Covidhub.ch : cliquer ici.

En Suisse, les gouvernements fédéral et cantonaux continuent d’exercer une emprise toxique sur la population en faisant accroire que nous aurions le choix entre le pass sanitaire (qui ne sert à rien) ou de nouveaux confinements (qui ne servent à rien). Dans les cantons de Genève et Vaud, les irresponsables qui gouvernent veulent même imposer le port du masque dès 8 ans à l’école… alors que l’on sait que cette mesure ne sert non plus à rien, tout en infligeant de graves traumatismes et des retards de développement psycho-affectifs et cognitifs aux enfants. ce qui constitue une maltraitance grave, sans la moindre justification sanitaire.

Comment appeler des « gouvernants » qui osent prendre des décisions aussi indignes ?!