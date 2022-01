A Rome, une parlementaire est empêchée d’entrer dans la Chambre des députés

Publié le 27 janvier 2022 Kairos

À Rome, une parlementaire a fait le choix de ne pas se faire inoculer et est empêchée d’entrer dans la Chambre des députés. Elle porte plainte et tentera d’invalider l’élection présidentielle. Nos collègues italiens, ont suivi la scène.



Nick Franik et Anouchka Lazarev *, reporters francophones indépendants résidant en Italie, collaborent avec deux des plus importantes chaînes de l’information libre et indépendante transalpine (Byoblu — aussi présente sur le digital terrestre — et La casa del sole). À la sortie du premier confinement, devant la désinformation systématique orchestrée par les médias mainstream, ils ont décidé d’agir en tant que reporters citoyens et de se mettre au service de l’information libre et indépendante.