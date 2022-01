Actualités sur le contexte sanitaire avec Christian Perronne, Alexandra Henrion Caude et Henri Joyeux

Jean-Dominique Michel – Le 19 janvier 2022

A l’invitation du Dr Dominique Chazal, médecin calédonien persécuté pour avoir soigné des malades, et Corinne Lalo, journaliste et grand reporter, nous avons enregistré le 18 janvier un duplex avec la Nouvelle-Calédonie. Que des équipes sur place iront projeter dans les villages pour informer la population, dans ce territoire soumis à une ignoble « obligation vaccinale », en vérité celle de se soumettre à une injection génique expérimentale « comme du bétail » ainsi que l’a soulevé sans tergiversation Alexandra Henrion Caude.

Un moment précieux en compagnie de personnes que j’admire et respecte plus que je ne saurais dire. Avec d’autres, elles sont mes inspirations, mes lumières sur la route, mes héros. Leur courage, leur vaillance, leur générosité me bouleverse et m’inspire, me redonne du courage à chaque fois que l’usure se fait sentir. Je me sens profondément humble et honoré de lutter à leurs côtés, comme de leur bienveillance à mon égard et de leur amitié, moi qui apprend tellement avec eux !

Dans la complémentarité des clés de lecture que nous apportons au débat, il y a eu cette saveur de complétude révélant combien chacun est au service d’une cause essentielle et qui nous dépasse. C’est ce que j’aime et admire le plus en eux : leur dévouement extrême à ce qui compte le plus, le respect de la dignité et de l’intégrité des gens, le soin aux patients, la protection des personnes vulnérables et des générations futures, le courage de défendre la vérité. On ne trouve ni calcul ni intéressement ni interférence de quoi que ce soit d’autre que le fait de ne laisser à aucun prix le champ libre au mensonge et partant à la barbarie.