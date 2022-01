Autriche : La cour suprême juge illégal le masque obligatoire à l’école et les cours en alternance

Mondialisation.ca – Le 25 janvier 2022

Deux enfants et leurs parents avaient fait appel devant la Cour constitutionnelle, faisant valoir que le masque obligatoire et les cours en alternance violaient le principe d’égalité, le droit à la vie privée et le droit à l’éducation

De quoi changer la rentrée de janvier ? En Autriche , certains écoliers avaient cours le lundi et le mardi et les autres le mercredi, le jeudi et le vendredi seulement. Ils devaient rester à la maison le reste de la semaine. Mais le port obligatoire du masque à l’école et l’enseignement en alternance, deux mesures prises par le gouvernement autrichien au printemps afin de tenter d’endiguer la pandémie de coronavirus , sont des dispositions « illégales », a estimé mercredi la Cour constitutionnelle.