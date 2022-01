Des intellectuels italiens viennent rencontrer "en urgence" les acteurs de la résistance française

Publié le 28/01/2022 à 14:39 France Soir

Incarnant l'opposition à l’obligation vaccinale et à d’autres politiques plus larges, cette assemblée se tiendra ce samedi 29 janvier 2022 dans un congrès, à Paris, fermé au public, mais retransmis en direct sur nos plateformes. La diffusion commencera à 10 h et se terminera à 18 h.

Des scientifiques de divers horizons, des juristes et professeurs de science politique seront présents. Avec des noms connus en France : Idriss Aberkane, Christian Perronne, Laurent Toubiana, Louis Fouché, entre autres (voir la liste dans le communiqué ci-après) rencontreront des figures de la résistance italienne qui font le déplacement : Marianno Bizzarri, oncologue, Andrea Camperio Ciani, professeur d’éthologie, Riccarda Antiochia, professeur de chimie, Ugo Mattei, juriste ou encore Giorgio Agemben, philosophe reconnu internationalement.

Ce congrès a plusieurs objectifs : le premier est de fédérer « pour contrer la propagande ». Avec l’organisation de ce congrès depuis un mois, les acteurs de ces deux dernières années pour les libertés et la santé des Français se sont enfin mis en lien en nombre afin d’agir ensemble. Cette assemblée entend ainsi faire émerger de « nouvelles narrations » et stratégies d’action, sur lesquelles le peuple pourra s’appuyer pour défendre ses droits et faire émerger de nouvelles politiques.