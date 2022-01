Données de la Drees : un tour de passe-passe ?

Publié le 06/01/2022 à 15:24 - : FranceSoir

Alors que la proposition de loi sur l’obligation vaccinale fait rage à l’Assemblée nationale et continue de diviser les Français, selon nos informations, un document circule au sein de diverses administrations qui sont amenées à traiter avec les études publiées par la DREES (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques), le département d’analyses statistiques du ministère de la Santé.

En effet, au cours des derniers mois, de nombreuses polémiques sont nées des annonces du ministre de la Santé sur la proportion de non-vaccinés en hospitalisation/réanimation (un chiffre de 80 % annoncé en juillet, démonté par Patrice Gibertie et "Décoder l’éco" début août 2021. Cette analyse a entraîné un addendum de la DREES qui a reconnu son erreur, et que les chiffres étaient inférieurs aux 80% annoncés, sans en tirer pour autant les conséquences.





L’étude du 29 octobre 2021, portant sur la période du 20 septembre au 17 octobre 2021, et celle du 17 décembre 2021 (période du 8 novembre au 5 décembre 2021) ont été massivement utilisées par les pouvoirs publics et reprises dans les médias pour alimenter le discours d’opposition radicale entre Français « vaccinés » et Français « non-vaccinés » ces derniers étant désignés en bloc comme « 12 fois plus contaminants » ou encore 12 fois plus nombreux à l’hôpital, 10 fois plus nombreux dans les décès attribués au Covid etc.