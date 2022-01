La Fondation Gates a envoyé des millions d'euros en Chine pendant la pandémie. Lettre de remerciement de Xi Jinping

Natalie Winters – Le 20 janvier 2022 – opozitia.net

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, la Fondation Bill & Melinda Gates a envoyé plus de 54 millions de dollars pour financer des projets de "santé mondiale" en Chine, notamment des institutions contrôlées par le Parti communiste chinois (PCC) et des collaborateurs de l'Institut de virologie de Wuhan, selon The National Pulse.

Depuis décembre 2019, la fondation a envoyé un total de 93 subventions totalisant 54 573 428 dollars à des projets basés en Chine.

Les bénéficiaires de subventions comprennent plusieurs institutions gérées par le PCC, notamment l'Université normale de Pékin, l'Université de Pékin, l'Université Tsinghua, ainsi que des institutions officielles du régime telles que le ministère de l'Agriculture, le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies (CDC) et le ministère des Sciences et Technologie.

Le CDC chinois a joué un rôle clé dans le lancement de l'idée que le virus COVID-19 se serait développé naturellement au lieu de provenir de l'Institut de virologie de Wuhan. La première théorie du complot, aujourd'hui démentie, a été propagée par les autorités sanitaires mondiales, les médias d'entreprise et la gauche politique du monde entier.

L'Université de Wuhan a reçu une subvention de 127 650 $ de la Fondation en janvier 2021, malgré la collaboration régulière de l'école avec l'Institut de virologie de Wuhan dans la recherche. Dont des études centrées sur le coronavirus des chauves-souris, financées par Anthony Fauci avec l'argent des contribuables américains.

Stimuler Pékin

Plusieurs subventions de la Fondation Gates visent à donner à la Chine les moyens de jouer un plus grand rôle dans la santé et la gouvernance mondiales. Et cela malgré le fait que le régime entrave les efforts pour découvrir les origines du COVID-19.

En octobre, la Fondation Gates a envoyé 150 000 dollars au China Science and Technology Exchange Center. Le projet visait à "augmenter la contribution de la Chine à la recherche liée à la santé et au développement mondial en renforçant les partenariats avec le gouvernement, l'industrie pharmaceutique et le milieu universitaire".

300 000 dollars supplémentaires ont été envoyés à l'Université agricole d'État de Chine en septembre pour "créer un environnement propice au soutien de l'engagement de la Chine en faveur de la santé mondiale".

Plusieurs subventions ont également porté sur l'élargissement du rôle du Parti communiste chinois dans le développement et la distribution de vaccins, dont une subvention de 300 000 dollars à l'Université Tsinghua en août 2020, "pour mettre en place un groupe de discussion pour fournir des recherches scientifiques et un soutien technique à la construction de l'écosystème vaccinal".

Alma mater du chef du Parti communiste chinois Xi Jinping, l'Université Tsinghua a l'habitude de lancer des cyberattaques contre le gouvernement américain.

Tsinghua est également "un pont clair entre les pirates informatiques et l'administration d'État pour la technologie et l'industrie, discutant de ce qu'ils peuvent faire dans le domaine de la sécurité nationale", selon Nicholas Eftimiades, ancien fonctionnaire du département d'État et officier supérieur de la Defense Intelligence Agency. .

120 000 dollars ont été envoyés à l'Université d'État du Zhejiang en mai 2020 pour "faire jouer à la Chine un plus grand rôle dans la gouvernance mondiale et contribuer davantage à GAVI - l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination".

En mai 2020, la fondation a envoyé 600 000 dollars au CDC chinois pour «soutenir la réponse d'urgence de la Chine et se préparer à une éventuelle pandémie, qui non seulement aidera à contrôler et limiter la maladie, mais contribuera également à l'expérience sanitaire mondiale de la Chine». Un montant supplémentaire de 400 000 $ a été envoyé en avril 2020 à CanSino Biologics Inc. "Soutenir la collaboration internationale sur le développement de vaccins contre les coronavirus, ce qui augmentera la disponibilité de vaccins sûrs et efficaces pour une distribution et une utilisation durables et mondiales.“

La Fondation Gates a également financé des projets visant à étendre le rôle de la Chine en Afrique, notamment une subvention de 170 410 dollars à l'Académie chinoise des sciences agricoles (tous les dons de la BMGF à la Chine pendant la pandémie : en fin d'article ).

Les liens de Bill Gates avec la Chine remontent à avant la pandémie de Covid-19. Le co-fondateur de Microsoft a rencontré le chef du Parti communiste Xi Jinping en 2015.

La rencontre de Bill Gates avec Xi Jinping en 2015 visait le "service de santé publique". Elle a précédé la tentative du gouvernement chinois d'étendre ce qu'il appelait insidieusement une « société mondiale de l'information ». L'ambassade de Chine aux États-Unis a rapporté à propos du sommet :"La Fondation Bill & Melinda Gates est prête à intensifier sa coopération avec la Chine dans le domaine des services de santé publique."

Le même jour, Xi Jinping a rencontré le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications (UIT), Zhao Houlin. Xi Jinping a souligné que la Chine participait activement aux travaux de l'UIT et s'engageait à travailler avec tous les autres membres pour promouvoir le développement de la société mondiale de l'information. Selon M. Xi, l'UIT pourrait œuvrer à la création d'une union plus ouverte, plus efficace et plus dynamique, en profitant des importantes opportunités actuelles d'intégration, d'innovation et de développement rapide des technologies de l'information. Zhao Houlin, pour sa part, a exprimé sa gratitude à la Chine pour son soutien à l'UIT. Il a déclaré que l'UIT renforcerait constamment sa coopération avec la Chine.

L'aide constante de Gates à la Chine a persisté tout au long de la pandémie mondiale, que la Chine a délibérément cachée alors que le virus se propageait dans le monde. Les milliards de dollars offerts par Gates au Parti communiste chinois ont été tellement appréciés que Xi Jinping a personnellement écrit à Gates une note de remerciement. Bloomberg a rapporté : "Le président chinois Xi Jinping a exprimé sa sincère gratitude à Bill et Melinda Gates pour leur soutien à la fondation chinoise après l'apparition du nouveau coronavirus.“

Xi a remercié la fondation pour son "soutien généreux" à un moment critique dans une lettre à Bill Gates publiée par l'agence de presse officielle Xinhua.

Le président chinois a salué les premiers efforts de la fondation dans la lutte mondiale contre le virus et a déclaré qu'il était reconnaissant pour la lettre de Gates dans laquelle le philanthrope milliardaire a exprimé son soutien au peuple chinois.

"L'unité et la coopération sont l'arme la plus puissante" dans la lutte contre le virus, a déclaré Xi dans la lettre. Le dirigeant communiste "a montré son soutien à la coordination de la Fondation Gates avec les agences chinoises", note Bloomberg.

Le milliardaire de la technologie a donné des millions de dollars aux Chinois, malgré le fait que l'État chinois ait été l'un des rares gagnants sur le reste du monde lors de la pandémie de Covid.

Il convient de noter que Bill Gates n'est pas le seul milliardaire de la technologie dont la coopération avec un régime totalitaire oppressif devrait soulever des drapeaux rouges sur Internet. En septembre 2015, le PDG et fondateur de Facebook a rencontré Xi Jinping et les deux se sont entretenus en privé, en mandarins.